Les fondamentaux de Bitcoin montrent un réseau « sain », la difficulté d’exploitation minière augmente pour la 5e fois consécutive

22 septembre 2021

Le taux de hachage du Bitcoin et de l’Ether continue de grimper, ce dernier atteignant un niveau record.

Le taux de hachage des Bitcoins atteint actuellement le niveau de fin juin au-dessus de 162 Th/s. Actuellement, autour de 125 Th/s, le taux de hachage est toujours en baisse de 37,6% par rapport au sommet historique de la mi-mai de 197,6 Th/s, selon Bitinfocharts.

Après quatre augmentations consécutives alors que le taux de hachage se remet de la répression printemps/été contre les mineurs chinois, la difficulté de l’exploitation minière a bondi pour la cinquième fois aujourd’hui. Ce cinquième bond consécutif bat les quatre ajustements à la baisse en juin et juillet qui ont précédé ces ajustements positifs.

Avec une augmentation de 3,16 % cette fois, la difficulté d’extraction de Bitcoin est maintenant de 18,95 billions, en baisse de 24,2 % par rapport au pic de fin mai d’un peu plus de 25 billions.

La difficulté de minage de Bitcoin s’ajuste par programmation environ toutes les 2 semaines (2 016 blocs) pour cibler un temps moyen de 10 minutes entre les blocs.

L’exploitation minière de Bitcoin redevient difficile car les mineurs ont commencé à revenir en ligne, ceux qui ont fermé leurs opérations en Chine se sont déplacés à l’étranger.

En termes de prix, quant à lui, Bitcoin est dans une situation précaire. Cette semaine, le prix de Bitcoin a chuté de plus de 17% pour atteindre 39 500 $. Depuis qu’ils ont franchi le niveau de 40 000 $ mardi soir, les prix se sont redressés pour s’échanger au-dessus de 42 000 $.

Cependant, la principale crypto-monnaie n’est pas la seule à enregistrer des pertes, car les marchés boursiers ont été durement touchés dans le monde entier alors que les risques macroéconomiques s’accumulent. Alors que le géant chinois de l’immobilier Evergrande cherche un renflouement du gouvernement, les investisseurs se tournent vers la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) ce soir pour toute annonce concernant le tapering.

Malgré la vente massive et la peur du marché, les mesures en chaîne sont saines pour le moment.

La valeur marchande par rapport à la valeur réalisée, utilisée pour estimer les hauts et les bas, repose confortablement en territoire sain. De plus, les baleines s’accumulent, la détention moyenne de bitcoins par baleine passant de 3236 BTC à 3722 BTC depuis le 8 février, selon Arcane Research.

Alors que les possessions totales de baleines augmentent, le nombre d’adresses détenant plus de 1000 BTC est sur une tendance à la baisse. Le nombre de baleines a diminué de près de 15 % depuis le 8 février.

Les chiffres augmentent rapidement pendant la course haussière autour du changement d’année implique qu’ils n’étaient pas pour le long jeu plutôt juste pour l’échanger à court terme. « Quand les baleines à court terme ont vendu, les baleines à long terme ont acheté », a déclaré Arcane Research.

