Les fondamentaux du Bitcoin suggèrent que la crypto-monnaie est massivement sous-évaluée Crypto new media

L’action des prix du Bitcoin pourrait ne pas le refléter, mais la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait être massivement sous-évaluée, selon une variété de mesures fondamentales qui se concentrent sur l’émission de pièces.

Ces outils sont largement connus, mais lorsqu’ils sont combinés, ils brossent un tableau clair qui confirme toute chance que la pièce la plus élevée par capitalisation boursière soit en fait sous-évaluée à 40 000 $ par BTC.

Cycles d’expansion et de ralentissement spéculatifs et impact sur la perception de la valeur

Tout actif – qu’il s’agisse d’actions, de devises, de matières premières ou autre – traverse des cycles d’expansion et de récession ; marchés haussiers et baissiers. Ces cycles sont plus rapides et se déroulent plus fréquemment en crypto que dans leurs homologues traditionnels du marché.

La raison est à la fois due au marché mondial de la cryptographie toujours actif 24h / 24 et 7j / 7 et à la nature spéculative de Bitcoin, Ethereum et d’autres pièces de premier plan. Même avec l’adoption en cours, ils sont encore loin d’atteindre leur potentiel.

Lorsque les actifs spéculatifs atteignent le sommet d’un cycle haussier, ils sont généralement beaucoup plus surévalués qu’ils ne devraient l’être, ce qui provoque une correction aussi extrême vers la « moyenne ». Pendant les cycles baissiers, les actifs spéculatifs ont tendance à surcorriger car les choses semblent pires qu’elles ne le sont réellement.

Mais il s’agit de Bitcoin, et la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait être sous-évaluée même si elle a récemment atteint un « pic haussier ».

S2F et le Puell Multiple pointent vers un BTC sous-évalué | Source : BLX sur TradingView.com

Bitcoin sous-évalué selon le modèle S2F, Puell Multiple

Bitcoin pourrait s’être effondré de 50% avec le reste du marché de la cryptographie, mais il pourrait être considérablement sous-évalué actuellement en raison de la surcorrection.

Le bitcoin a été corrigé et il était typiquement extrême, mais en raison du manque continu d’approvisionnement, la crypto-monnaie est nettement inférieure à la trajectoire normale à travers les “bandes” du modèle stock-to-flow.

De plus, le Puell Multiple rebondit sur les plus bas et, au cours de ce cycle, n’a pas encore atteint la zone rouge qui est la norme de tout “top” du marché haussier Bitcoin. Le multiple de Puell est calculé “en divisant la valeur d’émission quotidienne des bitcoins (en USD) par la moyenne mobile sur 365 jours de la valeur d’émission quotidienne”.

Le modèle S2F est plus complexe, mais les deux examinent l’impact de l’émission sur l’offre globale et le prix par BTC. Combinés, les deux outils fondamentaux suggèrent que le marché haussier n’est pas terminé et entre dans sa phase finale. La dernière étape de Bitcoin, comme l’ont prouvé les cycles passés, sera dramatique et entièrement due au FOMO et à un manque flagrant d’approvisionnement.

