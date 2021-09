Les fondamentaux montrent toujours la poursuite du marché haussier, Bobby Lee dit “ne paniquez pas”

25 sept. 2021 12:16 UTC

25 sept. 2021 à 12:16 UTC

Par Clark

La Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, a révélé dans une séance de questions-réponses sur son site Web que les résidents chinois susmentionnés collaborant à l’échange de devises virtuelles offshore sont « considérés comme une activité financière illégale ». La PBOC a également réitéré les commentaires qu’elle avait formulés dans le passé, soulignant que “les établissements financiers et les établissements de paiement non bancaires” ne peuvent pas effectuer de paiements cryptographiques.

La banque centrale chinoise secoue les marchés de la cryptographie

L’économie de la crypto-monnaie a frémi le 24 septembre lorsque la banque centrale de Chine, une fois de plus, les monnaies virtuelles décentralisées susmentionnées ne sont plus les bienvenues dans le pays. La PBOC exprime des choses comme celle-ci depuis 2013, donc quatre ans plus tard, elle a rendu opérationnels les échanges cryptographiques illégaux au niveau national en 2017. En 2021, parce que l’économie de la cryptographie a atteint de nouveaux sommets en valeur, le gouvernement chinois a réprimé les mineurs de bitcoins opérationnels dans le pays. . Cela a fait chuter le hashrate international de Bitcoin et de nombreux mineurs chinois ont migré vers des régions alternatives.

Maintenant, la banque centrale de Chine met en garde les citoyens contre un comportement «illégal» une fois qu’il implique l’utilisation de crypto-monnaie. La PBOC a publié un Q&R sur le site Web de la banque centrale qui déclare que les bureaux de change virtuels fournissant des services aux résidents nationaux sont détournés et peuvent faire l’objet d’une enquête. “Les échanges de devises virtuelles à l’étranger qui utilisent Internet pour fournir des services aux résidents nationaux sont également considérés comme des activités monétaires détournées”, note une traduction approximative des commentaires. l’interprétation en outre mentionnée que les travailleurs opérant pour ces échanges internationaux feront l’objet d’une enquête. Le PBOC plus ajouté:

« Les établissements financiers et les établissements de paiement non bancaires ne peuvent pas fournir de services aux activités et opérations associées aux monnaies virtuelles. »

Septième avertissement de la Chine, “Les fondamentaux de la chaîne indiquent toujours que la poursuite du secteur des valeurs mobilières au quatrième trimestre est probable”

Pendant ce temps, avant les nouvelles en provenance de Chine, l’économie de la cryptographie était en train de rebondir après la dernière baisse lorsque la peur initiale d’Evergrande. dans une note envoyée à Bitcoin.com News, le directeur en chef du fonds spéculatif d’actifs crypto/numériques ARK36, Ulrik K. Lykke, a noté que c’était souvent la septième fois que le gouvernement chinois réprimait le bitcoin.

« Encore une fois, le gouvernement chinois a réprimé Bitcoin. Depuis 2013, c’est fait au moins sept fois actuellement – ​​et déjà 2 fois cette année », a souligné Lykke. “Alors que chaque fois que cela se produit, les marchés réagissent avec une baisse de valeur, chaque fois que le résultat est plus petit et plus impermanent. L’histoire de « La Chine interdit Bitcoin » a pratiquement acquis une réputation de mème au sein de la communauté Bitcoin à cause de cela. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence pour ne pas faire de choix émotionnels à l’appui de cet article sur les tendances, car les fondamentaux de la chaîne indiquent toujours une poursuite probable du marché haussier au quatrième trimestre.

George Zarya, directeur de l’exploitation de la bourse et du courtage d’actifs numériques Bequant, a également évoqué le sujet avec Bitcoin.com News le vendredi. “La Chine a été proverbiale pour aller à l’extrême avec des déclarations et des poursuites terriblement affirmées pour compléter le silence radio”, a déclaré Zarya au bureau de presse de Bitcoin.com.

«Cette fois, le but a été créé très clairement que la Chine ne soutiendra pas le développement du marché des crypto-monnaies car elle va à l’encontre de ses politiques de modification de la gestion des flux de capitaux et de la technologie massive. Pour le commerce institutionnel de la cryptographie, cela ne changera pas beaucoup car ceux qui pourraient partir sont déjà partis et les personnes qui n’auraient pas pu fermer ou passer sous la détection et la télémétrie radio. Le marché de détail est peut-être passé en deçà de la détection et de la télémétrie radio et peut toujours supporter les volumes du marché », a ajouté le dirigeant de Bequant.

