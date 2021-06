Les fondamentaux n’ont pas d’importance, mais des sections particulières du marché sont toujours en croissance

DeFi continue également de saigner contre l’ETH, mais les stratégies actives et une rotation active dans les fermes stables surclassent l’Ether.

Les crypto-monnaies continuent d’être vendues.

Et la finance décentralisée (DeFi) n’est pas exempte non plus. La capitalisation boursière de l’ensemble du secteur DeFi a chuté d’un peu moins de 76 milliards de dollars, contre un pic d’environ 144 milliards de dollars à la mi-mai en raison de la chute des prix des jetons DeFi de 20 à 75 % au cours des 30 derniers jours.

DeFi, tout comme tous les autres altcoins du marché, reste à la merci de Bitcoin. Bien qu’il puisse sembler au départ que les actifs cryptographiques se découplent, ce n’est pas le cas, du moins pas encore.

« Généralement, les tokens nouveaux et moins connus n’ont pas de soutien institutionnel du point de vue de la liquidité. Lorsque les majors – Bitcoin et Ethereum – sont en baisse significative comme aujourd’hui, les produits DeFi comme ceux-ci auront des actions de prix plus violentes », a déclaré Wilfred Daye, PDG d’Enigma Securities.

L’une des raisons pourrait être que tout le monde ne comprend pas encore DeFi ou ses principes fondamentaux.

“Les fondamentaux n’ont pas d’importance car pas assez de gens le comprennent et sont prêts à y mettre des dollars, d’un autre côté, le suivi de l’élan a toujours fonctionné”, a noté le trader CL d’eGirl Capital.

Pourquoi le défi nucléaire ? Eh bien, malgré des calendriers soignés comparant le prix aux ventes et le prix aux bénéfices des protocoles par rapport aux actions, il est difficile de savoir comment les détenteurs de jetons ont droit aux actifs de trésorerie / aux frais de protocole générés. Le découplage est toujours un mème, semble-t-il. – BasedPotato (@BasedPotato4) 19 juin 2021

Les jetons DeFi ne baissent pas seulement en USD, mais saignent également contre l’ETH.

DeFi est en fait moins bien loti par rapport à Ether en termes de rendements inférieurs, de volatilité plus élevée, de tirages plus longs et de tirage maximum plus important.

“Bien sûr, defi sous-performerait l’ETH – le marché baissier defi/eth est en jeu depuis l’année dernière à un moment donné dans le futur, je m’attendrais à ce que certains defi surperforment fortement l’ETH, mais cela pourrait ne pas être si tôt”, a noté Degen Spartan de eGirl Capital.

Alors que les “rendements de DeFi ont été médiocres pour les stratégies d’achat et de conservation inactifs”, le fournisseur de données Glassnode a découvert dans son dernier rapport que les stratégies actives et une rotation active dans les fermes stables ont surperformé l’achat et la conservation de l’ETH.

“Bien que les rendements des jetons de gouvernance DeFi aient parfois été décevants, l’accès au rendement des actifs qu’un investisseur choisirait autrement de détenir est incroyablement puissant”, a-t-il déclaré.

Pourtant, certaines mesures montrent de la force sur le marché DeFi. Comme nous l’avons signalé, la valeur totale verrouillée (TVL) dans les blue chips DeFi, Yearn et Aave a déjà dépassé ATH malgré des prix réduits de plus de moitié.

L’activité de prêt sur le marché connaît également une croissance, car les gens recherchent des opportunités d’agriculture de rendement lucratives en l’absence d’action sur les prix. Le DAI exceptionnel est également à ATH de 5,36 milliards de dollars, le même que Aave, qui a atteint 6,27 milliards de dollars cette semaine.

Le Trésor américain à 10 ans a augmenté de 8 points de base aujourd’hui à 1,57%, ce qui signifie que le prix a chuté de -0,75 pt. Ainsi, environ la moitié du rendement attendu pour l’année entière a été anéanti en 1 jour. Alors oui, les investisseurs obligataires finiront par trouver #DeFi (Indice, j’ai moi-même eu 4 conversations avec des fonds de dette aujourd’hui) – Jeff Dorman, CFA (@jdorman81) 16 juin 2021

En outre, alors que tout comme sur les échanges centralisés (CEX), le volume sur les échanges décentralisés (DEX) tombe d’une falaise, le mois dernier, le volume total de DEX a atteint un nouveau record de plus de 173 milliards de dollars, en hausse de 109,5 % par rapport au mois précédent et 67 460 % depuis un an.

« À mi-juin, les volumes DEX sont au rythme du 3e mois le plus important de tous les temps (déjà > CHAQUE mois en 2020), les DEX volent des parts de marché à CeFi », a noté Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’actifs numériques, Arca.

C’est juste à court terme, et “une semaine ou deux de données n’invalident pas les tendances à long terme des volumes, des revenus et des flux de trésorerie”, a-t-il ajouté.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.