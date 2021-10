Visitez l’article original*

Un jeu de jetons non fongibles (NFT) appelé MonkeyBall a levé 3 millions de dollars en tant que dernière expérience dans le secteur en plein essor du « jouer pour gagner », où les joueurs récoltent des récompenses cryptographiques pour leur temps.

Le jeu de football est développé avec le moteur de jeu Unity sur la blockchain Solana dans le but d’être un titre de qualité AAA à haute valeur de production, a annoncé jeudi la société.

Dans le jeu, les utilisateurs gèrent une équipe de quatre singes qui jouent des matchs en tête-à-tête contre d’autres utilisateurs. Les équipes gagnent des jetons pour les victoires et peuvent collecter des récompenses supplémentaires pour l’achat de stades et la participation aux matchs d’autres utilisateurs.

Le tour de table a été soutenu par Solana Capital, Republic, NFX, iAngels et Longhash, et comprenait des investissements providentiels de plusieurs fondateurs de DraftKings et du plus grand actionnaire de la plateforme de paris sportifs, le milliardaire Shalom Meckenzie.

« Les jeux pour gagner sont une révolution dans la façon dont les joueurs interagissent avec le monde virtuel », a déclaré Meckenzie dans un communiqué de presse. «Les jeux et les NFT seront la première véritable application de masse de la blockchain, tout ce qui manque, c’est de créer un jeu qui se démarquerait parmi les titres AAA. Je crois que l’équipe MonkeyBall a ce qu’il faut pour y arriver.

