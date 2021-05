Les fondateurs de l’entreprise apportent l’héritage asiatique et les traditions au bien-être – WWD

Le Global Wellness Institute inclut «L’avenir de la santé immunitaire: Arrêtez de booster, commencez à équilibrer» parmi les tendances à surveiller cette année dans son dernier rapport sur les tendances mondiales du bien-être.

Les systèmes immunitaires sont complexes et influencés par un équilibre idéal de nombreux facteurs, selon les immunologistes. Et cette quête d’équilibre en matière de santé est enracinée dans de nombreuses pratiques de bien-être anciennes, en particulier en Asie. Pendant des décennies, le monde occidental a adapté de nombreuses coutumes, comme l’utilisation d’herbes adaptogènes, l’acupuncture, le massage et des exercices tels que le tai-chi – tous conçus pour équilibrer et finalement renforcer le corps et sa défense contre les virus ou les infections. Aujourd’hui, nous continuons à voir des marques et des entreprises influencées par l’Asie dans le domaine du bien-être, en particulier avec le récent boom des matcha lattes, des outils de gua sha et des suppléments variés disponibles sur le marché.

«Il y a eu beaucoup d’appropriation culturelle au cours des deux dernières années avec les marques», a déclaré William Li, cofondateur de la marque de suppléments The Hao Life.

«Mais quand ils sortent avec ces formules, ils ne rendent pas vraiment le respect et l’hommage à la grande philosophie qui est à la base de ces remèdes», a-t-il poursuivi. «Danielle et moi avons vraiment senti qu’il y avait une opportunité de raconter cette histoire plus importante.»

Lancé ce mois-ci avec une amie de longue date Danielle Chang (les deux attachés à leur «héritage chinois partagé»), The Hao Life propose six produits ingestibles à base d’herbes adaptogènes historiquement utilisées en médecine chinoise avec des ingrédients comme les baies de goji et le sésame noir. «Hao» est le mot chinois pour «bien» et son caractère représente l’harmonie.

«Contrairement à la médecine occidentale, qui a plus d’un modèle basé sur le traitement où vous prenez des médicaments et vous prenez des choses lorsque vous avez des symptômes ou une maladie, dans la médecine traditionnelle chinoise, l’idée est beaucoup plus préventive», a déclaré Li. «Ce que nous proposons, c’est que nos suppléments, qui sont basés sur des formules millénaires, sont quelque chose à prendre régulièrement pour garder votre corps complètement équilibré.»

La médecine traditionnelle chinoise, a-t-il expliqué, considère le corps comme un écosystème interconnecté, et l’équilibre est visé en ciblant les cinq organes vitaux: le cœur, les poumons, les reins, le foie et la rate. Les comprimés de la marque – créés avec des ingrédients entièrement naturels et végétaliens en grande partie originaires d’Asie et fabriqués en Californie – sont destinés à chacun des systèmes d’organes.

«En grandissant, chaque fois que nous étions malades, nos mères allaient toujours à l’armoire de cuisine au lieu de l’armoire à pharmacie, et avec la nourriture, elles faisaient bouillir ces concoctions amères d’herbes qui sentaient si mauvais que nous devions nous pincer le nez. pour les boire, »sonna Chang. “Mais, vous savez, ces concoctions amères fonctionnent vraiment.”

En plus des odeurs fortes, il faut du temps pour brasser les herbes, alors le duo, en collaboration avec le Dr David Melladew, a décidé de simplifier le processus en fournissant les herbes sous forme de pilules, a-t-elle ajouté.

«Ils sont tous certifiés pour leur pureté, leur puissance et leur authenticité», a déclaré Li. «Nous testons tout.»

Les produits, chacun au prix de 88 $ («Huit étant un nombre très chanceux dans la pensée chinoise», a déclaré Li), comprennent «Breathing Room», conçu pour la santé de l’immunité en utilisant des ingrédients comme la racine d’astragale, qui a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, comme ainsi que le champignon reishi et la racine de ginseng asiatique.

De jeunes marques comme The Hao Life ont émergé dans l’espace bien-être, fondé par des créateurs d’origine asiatique mettant en valeur leur propre héritage.

Grace Yoon de Qi Alchemy, pour sa part, propose des mélanges d’herbes enracinés dans l’ancien herbalisme coréen.

«Ce sont des produits de base de tous les jours dans une maison coréenne», a déclaré Yoon. «Ma grand-mère, elle était médecin de la médecine orientale, et quand j’avais des problèmes de santé chroniques quand j’étais enfant, elle me nourrissait de ces types de mélanges d’herbes, et mon corps était capable de guérir naturellement tout seul.

Qi Alchemy produit des produits provenant de Corée et conditionnés de manière durable dans un tube en verre et surmonté d’un bouchon de liège. Au prix de 49 $, les mélanges d’herbes sont des sphères en forme de perles faites avec du ginseng rouge, qui contient des ginsénosides. Selon Yoon, qui travaille avec un ami de la famille qui est un expert en médecine traditionnelle coréenne avec plus de 40 ans d’expérience en herboristerie, les composés bioactifs ont des propriétés soutenant la santé du système immunitaire.

«Il est de notoriété mondiale que la Corée possède le meilleur ginseng rouge de première qualité», a déclaré Yoon. «Et nous avons un procédé fermenté breveté par lequel nous le cultivons pendant six ans… pour vraiment produire le plus d’efficacité.»

Pendant ce temps, Ranmu Xue, fondateur et PDG de Us Two Tea, s’est concentré sur la fourniture du «Champagne de thé» à Taiwan: oolong.

Originaire de Chine, Xue a visité Taiwan un été et a appris le processus de création de la boisson naturellement sucrée. Les plantations de thé utilisent un pesticide naturel à base d’herbes et d’un fruit, qui attire les mouches qui laissent leur salive.

«C’est pourquoi notre thé noir a un goût naturellement sucré et sent le miel», a déclaré Xue, qui travaille avec de petites fermes familiales biologiques et utilise des sachets biodégradables à base de fibres de maïs.

Xue, qui a étudié et vécu aux États-Unis pendant une décennie, prévoit d’élargir ses sélections pour offrir du thé d’autres régions d’Asie, y compris la Chine, apportant une approche plus moderne, réfléchie et écologique à une pratique de bien-être de longue date.

«Finalement, nous voulons être le guichet unique pour le thé asiatique», a-t-elle déclaré. «Je veux vraiment apporter notre culture et la culture du thé ici aux États-Unis

«C’est formidable de voir plus de fondateurs asiatiques et d’autres fondateurs ethniques partager leur héritage», a déclaré Lin Chen, fondateur et PDG de Pink Moon.

Chen a travaillé pour rendre le bien-être inclusif, a-t-elle déclaré, en proposant des produits de beauté, de maison et de bien-être à des prix abordables (des gants de toilette japonais aux outils de gua sha), ainsi qu’une marque interne, créée par des femmes et pour des femmes en ligne sur pinkmoon. co. Chaque marque est sans cruauté et utilise des ingrédients «sains» et éthiques. Beaucoup sont fondés par des Américains d’origine asiatique et des femmes de couleur, avec 1 pour cent des revenus de chaque achat allant à un organisme de bienfaisance.

«Les soins personnels ne devraient jamais être d’un coût prohibitif, et ils devraient être accessibles à tous», a déclaré Chen.

L’année prochaine, elle prévoit d’ouvrir un espace de bien-être physique dans l’Upper West Side de New York, un spa et une boutique pour les femmes et tous les genres. Tous les biens et services coûteront moins de 100 dollars, a-t-elle déclaré.

«Le principal pour moi est la communauté et [having a] lieu de rassemblement pour des événements en personne, avec des ateliers, apprenez des praticiens holistiques et des experts », a-t-elle déclaré. «Et avoir un espace ouvert, inclusif, un sanctuaire chaleureux et accueillant où une femme pourrait simplement entrer, laisser tomber ses cheveux et être elle-même.