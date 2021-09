Les fondateurs de Sabaton condamnés à payer des centaines de milliers de dollars à l’administration fiscale suédoise

Selon le journal suédois Aftonbladet, SABATON fondateurs Joakim Brodén et Pär Sundström ont été commandés par le Agence fiscale suédoise (Skatteverket) à payer des centaines de milliers de dollars de surtaxes fiscales.

Les Agence fiscale suédoise, qui gère l’état civil des personnes physiques et perçoit des impôts tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés, la TVA et les droits d’accise, estime que Brodén et Sundström n’ont pas déclaré correctement leurs revenus de tournées aux États-Unis en 2016-2018. En conséquence, chacun des musiciens devra débourser une somme substantielle pour régler sa dette.

Brodén, qui écrit toute la musique pour SABATON, est celui qui subit le plus gros coup fiscal, ayant été condamné à rembourser plus de deux millions de couronnes suédoises (plus de 233 000 $).

Brodén et Sundström prétendent avoir suivi la convention fiscale entre les États-Unis et la Suède, qui couvre la double imposition en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur les plus-values, et insiste sur le fait qu’ils avaient engagé des experts pour s’assurer que les documents étaient correctement remplis. Malgré cela, le Agence fiscale suédoise dit que la comptabilité n’a pas été traitée avec précision.

Brodén et Sundström peut faire appel de la décision.

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont “Best Live Band” trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, les Grammis. En 2016, SABATON‘s “Le baroud d’honneur” l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Brodén, Sundström, Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leurs propres idées avant-gardistes Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.

SABATON soutiendra JUDAS PRIEST sur le “50 ans de heavy metal” tournée en Amérique du Nord, qui devrait débuter plus tard cette semaine.

