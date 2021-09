Les fondateurs de Three Arrows Capital s’associent à un négociant en art numérique pour lancer un nouveau fonds NFT Crypto new media

Les fondateurs de Three Arrows Capital, Kyle Davies et Su Zhu, s’associent à un commerçant d’art numérique en plein essor dans le but de lancer un nouveau fonds dédié aux jetons non fongibles (NFT).

Dans un nouveau tweetstorm, le trader NFT, connu dans l’industrie sous le nom de VincentVanDough, dit qu’il travaille avec les dirigeants des hedge funds pour déployer Starry Night Capital, un fonds axé sur la collecte de NFT premium.

“Notre thèse est simple, nous pensons que le meilleur moyen de s’exposer au changement de paradigme culturel inauguré par les NFT est de posséder les meilleures pièces des ensembles les plus recherchés.”

VincentVanDough ajoute que Starry Night Capital aspirera à faire plus pour la croissance de l’espace NFT.

«Nous sommes conscients des inquiétudes que beaucoup ont au sujet des fonds entrant dans cet espace et nous chercherons à toujours faire ce qu’il faut pour la communauté. Avant la fin de l’année, nous visons à lancer un portail d’éducation NFT, à explorer des moyens d’accroître la visibilité des artistes émergents, à lancer une galerie physique dans une grande ville, à garantir que les œuvres de notre collection restent ouvertes au public via des galeries virtuelles et expérimenter diverses initiatives de développement communautaire.

Nous nous efforçons d’être de bons intendants de l’espace dans son ensemble et utilisons notre influence pour élever et responsabiliser les autres.

L’espace NFT n’est pas un jeu à somme nulle. Il est entraîné par de puissants effets de volant d’inertie et fonctionne mieux lorsque la tarte grandit pour tous.

Le lancement du fonds NFT intervient à un moment où le marché des objets de collection numériques est en plein essor. Au cours des six premiers mois de 2021, l’ensemble du marché du NFT avait enregistré 2,5 milliards de dollars de ventes. En août, le projet NFT CryptoPunks a également enregistré les ventes mensuelles les plus élevées jamais enregistrées.

