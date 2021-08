Les fondateurs de TIME’S UP ont aidé Cuomo à discréditer l’accusatrice Lindsey Boylan, selon une enquête ⋆ 10z viral

TIME’S UP Now a appelé Cuomo mardi à démissionner après qu’une enquête l’a reconnu coupable de harcèlement sexuel.

Cette même enquête a révélé que les cofondatrices de TIME’S UP, Roberta Kaplan et Tina Tchen, auraient aidé l’équipe de Cuomo à rédiger un éditorial discréditant l’accusatrice Lindsey Boylan.

L’éditorial, que les responsables de Cuomo ont finalement décidé de ne pas publier, « a nié la légitimité des allégations de Mme Boylan, a contesté sa crédibilité et a attaqué ses affirmations comme étant motivées par des considérations politiques », selon un rapport publié par le bureau du procureur général de New York.

Le Washington Free Beacon a d’abord signalé l’implication des fondateurs de TIME’S UP dans l’éditorial, au sujet duquel les responsables de Cuomo se sont disputés en interne avant de finalement décider de ne pas publier. L’éditorial « a nié la légitimité des allégations de Mme Boylan, a contesté sa crédibilité et a attaqué ses allégations comme étant motivées par des considérations politiques », selon le rapport du procureur général de New York.

TIME’S UP, une organisation à but non lucratif de premier plan créée au plus fort du mouvement #MeToo et l’organisation mère du TIME’S UP Legal Defence Fund, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Boylan a initialement accusé Cuomo de harcèlement sexuel dans un fil de discussion début décembre. Elle a ensuite partagé les détails de ses allégations dans un article de Medium, décrivant le comportement et le lieu de travail de Cuomo comme criblés de «harcèlement généralisé» et l’accusant de l’avoir embrassée sur les lèvres sans son consentement.

Après avoir présenté ses allégations en décembre, Cuomo « et un groupe de conseillers ont travaillé sur un projet de lettre ou d’opinion » qui tentait de discréditer Boylan en la liant, entre autres, à des partisans de l’ancien président Donald Trump.

“Les différents brouillons de cette lettre comprenaient des plaintes contre Mme Boylan qui faisaient partie des dossiers confidentiels”, indique le rapport. « Les ébauches discutaient également des interactions présumées entre Mme Boylan et des collègues masculins autres que le gouverneur. »

Cuomo a demandé à son assistante principale Melissa DeRosa d’envoyer un brouillon de la lettre à Kaplan, qui est avocat au cabinet Kaplan Hecker & Fink LLP, selon le rapport. Kaplan représente également E. Jean Carroll, le journaliste qui a accusé Trump d’agression sexuelle, ainsi que la nièce de Trump, Mary Trump.

Kaplan a partagé la lettre avec la co-fondatrice de TIME’S UP, Tina Tchen, selon le rapport.

“Selon Mme DeRosa, Mme Kaplan a lu la lettre au chef du groupe de défense Times Up, et les deux auraient suggéré que, sans les déclarations sur les interactions de Mme Boylan avec des collègues masculins, la lettre était bien”, rapport dit.

Les conseillers de Cuomo n’ont pas pu trouver de soutien factuel pour certaines parties de la lettre et ont suggéré qu’il s’agissait d’une “réaction excessive”, selon le rapport, mais DeRosa a déclaré au gouverneur que Kaplan et les Tchen auraient pensé que la lettre était “correcte avec quelques changements”.

TIME’S UP n’aurait plus le contrôle des opérations du Fonds de défense juridique TIME’S UP, selon le site Web du fonds juridique.

Tchen est président et chef de la direction de TIME’S UP et de la Fondation TIME’S UP, “supervisant les plans stratégiques des organisations pour changer la culture, les entreprises et les lois afin de rendre le travail sûr, équitable et digne pour les femmes de toutes sortes”, selon sur le site Web de l’organisation.

Le TIME’S UP Legal Defence Fund, qui a engagé plus de 10 millions de dollars pour soutenir les allégations de #METOO sur le lieu de travail, a déclaré à l’accusatrice de Biden Tara Reade en février 2020 que son statut d’organisme de bienfaisance serait mis en danger s’il la soutenait financièrement parce que Biden était le présumé démocrate candidat à la présidence.

Time’s Up a soutenu l’accusatrice du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, Christine Ford, tout au long des audiences contentieuses de confirmation de la justice en septembre 2018.

Nous croyons Christine Blasey Ford.

