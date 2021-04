Un exemple de bureau . virtuel construit avec Spot. (Photos Spot)

Nouveau financement: Spot, une entreprise vieille d’un an dirigée par les fondateurs d’une start-up d’un milliard de dollars, Outreach, a levé 1,7 million de dollars.

Contexte de l’entreprise: . a initialement repéré Spot en juin alors qu’il était en mode furtif. La startup de 7 personnes crée un logiciel qui crée une représentation virtuelle d’un bureau. Le PDG de Spot, Gordon Hempton, l’a comparé à «Les Sims pour l’entreprise».

Des centaines de mondes virtuels ont été créés avec Spot pour des événements et / ou un siège virtuel. Le logiciel est toujours en version bêta fermée. «À l’avenir, nous prévoyons de créer un véritable monde numérique qui connecte les équipes les unes aux autres à l’intérieur et à l’extérieur de leurs organisations», a déclaré Hempton.

Vent arrière: Le passage à un travail à distance provoqué par une pandémie entraîne l’adoption d’outils de travail virtuels – de la vidéoconférence au logiciel de collaboration. Spot est en concurrence avec des startups telles que les plates-formes d’espaces de bureaux virtuels Gather, qui vient de lever 26 millions de dollars, et Teamflow, qui vient de lever 11 millions de dollars. Il existe également une multitude d’autres, tels que Virbela et Branch, qui vendent des logiciels HQ virtuels similaires.

Certaines entreprises, dont Amazon, souhaitent que les travailleurs retournent pleinement au bureau, mais beaucoup – comme Zillow Group et Microsoft – déploient des postes de travail hybrides ou des modèles de main-d’œuvre distribuée. C’est une bonne nouvelle pour les startups telles que Spot.

Fondateurs: Hempton a quitté Outreach en octobre 2019, tandis que son co-fondateur Wes Hather est parti en 2020. Ils ont contribué au lancement de la start-up de licorne de Seattle il y a sept ans avec Andrew Kinzer et Manny Medina. Kinzer est parti en mars 2020 et Medina reste PDG d’Outreach, qui vend des logiciels d’automatisation des ventes et a levé un tour de 50 millions de dollars en juin. Medina a précédemment déclaré à . que ses co-fondateurs étaient partis en bons termes.

Avant leurs jours de sensibilisation, Hempton et Hather ont aidé à démarrer un diplômé de Y Combinator appelé Team Apart, qui a construit un outil de collaboration Web en temps réel pour les équipes distantes.

Investisseurs: La société Founders ‘Co-op de Seattle fait partie des soutiens de Spot. L’investissement dans Spot est le plus important investissement initial de l’entreprise à ce jour et le premier à sortir du nouveau fonds Founders ‘Co-op. La société connaît Hempton et Hather car elle était un investisseur initial dans Outreach.