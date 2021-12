Les fondateurs du groupe Pachá créent Samasthiti pour investir dans le capital-risque

21/12/2021 à 07:44 CET

Araceli Munoz

La famille Urgell, fondateurs de la célèbre Grupo Pachá, cherche des alternatives pour développer ses actifs. Pour ce faire, elle a lancé un véhicule pour investir en capital-risque à travers la société Samasthiti, qui sera gérée par Arcano Capital Partners, comme l’a appris EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Ce véhicule d’investissement ne suivra pas un schéma classique de fonds de capital-risque, qui se caractérise par une prise de participation directe dans des entreprises, mais prendra des positions dans différents gestionnaires de capital-risque afin d’éviter d’avoir une exposition importante à une seule signature (fonds de fonds) .

Concrètement, ce véhicule d’investissement recherchera des opportunités dans les fonds européens et nord-américains consacrer leurs ressources à sociétés non cotées. De cette façon, les Urgell diversifieront leurs investissements, réduisant les risques liés à l’affectation directe de leur capital à une seule équipe de gestion. La société Samasthiti, du nom d’un yoga asana (posture), est présidée par Iría Urgell Calderón, fille du fondateur de Pachá, tandis qu’il apparaît en tant que directeur, comme indiqué dans le Registre du commerce. Le fonds vient de recevoir l’agrément de la CNMV, le régulateur des marchés boursiers.

Le lancement de cette société de capital-risque (SCR) vient quatre ans après le groupe Pachá, fondée à Sitges (Barcelone) en 1967, va changer de propriétaire. En 2017, le créateur de ce célèbre groupe nocturne vendu à 100 % à un consortium d’investisseurs dirigé par l’Amérique du Nord Trilantic Capital Partners, un fonds créé par d’anciens dirigeants de Lehman Brothers, par 350 millions d’euros. Les sociétés de gestion espagnoles MCH Private Equity et GPF Capital ont également participé à cette opération, conseillées par Alantra, qui a conservé une participation minoritaire. Son plan était de doter l’entreprise d’un poumon financier suffisant pour développez votre activité à l’international tout en développant les activités du groupe.

Le Groupe Pachá, fondé à Sitges (Barcelone) en 1967, a été vendu à trois fonds il y a quatre ans pour 350 millions d’euros.

Dans ce sens, Pachá concentre son activité sur trois domaines : la vie nocturne (il a cinq discothèques), restauration (propriétaire de cinq restaurants) et hébergements thématiques (ajouter quatre hôtels). Concernant le commerce international, depuis l’entrée du capital-risque il s’est ouvert dans l’un des berceaux européens de la vie nocturne, Mykonos (Grèce) et ils envisagent d’exporter leur marque vers d’autres villes comme Dubaï ou Miami. En outre, ils ont introduit différents changements dans le modèle économique de l’entreprise et dans sa gestion, comme la signature en 2019 du Britannique Nick McCabe, qui a depuis occupé le poste de PDG du groupe. Cet homme d’affaires bien connu était auparavant le numéro un de Hakkasan, un groupe de loisirs de renommée internationale devenu célèbre dans la presse espagnole pour un scandale avec l’ancien président de Cepsa, Cheikh Khaden Al Qubaisi.

Pari des grands patrimoines

La startup de Samasthiti reflète comment Les grands domaines sont de plus en plus attirés par le monde du capital-risque, qui leur offre actuellement des rendements plus élevés que les actifs plus traditionnels comme l’immobilier, ainsi que la volatilité fournie par les marchés financiers. De plus, lors de la structuration de ces investissements, le choix de la figure de la société de capital-risque (SCR) n’est pas fortuit, puisque offre de nombreux avantages fiscaux intéressants pour ce profil d’investisseur. Par exemple, ils ont des exonérations pour corriger la double imposition (les bénéficiaires des fonds paient déjà leurs impôts correspondants) ou une exonération de 99%, un peu moins fréquente en Espagne.

En fait, les sociétés de capital-risque sont devenues les nouveau refuge des hauts patrimoines ces derniers mois a également conduit par un durcissement de la fiscalité d’autres personnalités plus connues comme les sicav, qui à partir du 1er janvier prochain devront prouver qu’elles sont composées de 100 associés qui cotisent au moins 2 500 euros chacun s’ils veulent maintenir leur imposition réduite à 1%. Dans le cas contraire, ils devront payer 25% des résultats en impôt sur les sociétés. Cela a tiré la sonnette d’alarme auprès des banques privées espagnoles, qui ont souvent recommandé à ces grands domaines de profiter des avantages fiscaux offerts par les sicav.

Désormais, comme différentes sources financières l’ont expliqué à ce journal, elles s’efforcent de trouver des alternatives comme la création de réseaux d’investisseurs pour les regrouper sous l’égide d’une même sicav et pouvoir profiter d’une fiscalité réduite. Cependant, le grand gagnant dans ce contexte a été le capital-risque, qui est devenu l’une des alternatives les plus recherchées par ces investisseurs, encouragé également par la banque privée, qui a œuvré ces dernières années pour démocratiser l’accès au capital-risque. Pour ce faire, ils ont créé des véhicules spécifiques pour investir dans des actifs variés comme les énergies renouvelables, les infrastructures ou les résidences étudiantes, au moment où la Commission nationale des marchés financiers (CNMV) veut abaisser le ticket d’investissement minimum à 100 000 euros.

De cette façon, La famille Urgell rejoint une longue liste de grands domaines qui créent leur propre société de capital-risque qui est ensuite gérée par un tiers. Des noms connus y apparaissent tels que Manuel Lao (fondateur de Cirsa), Cosentino, Carulla Font (propriétaires de Gallina Blanca ou Avecrem), Lorenzo Fluxá (propriétaire de Camper et 30% de la société hôtelière Iberostar) ou Rafa Nadal ( qui participe à Mabel Capital, la société d’investissement d’Abel Matures et Manuel Campos). D’autres hommes d’affaires célèbres comme la famille Abelló, les Marches ou Alicia Koplowitz s’ajoutent également à ces grands atouts, qui investissent directement via leurs sociétés holding d’investissement.