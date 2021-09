Les fonds actions mondiales voient leurs premières sorties en 2021

in

Les fonds d’actions mondiales ont connu leurs premières sorties en 2021 alors que le pessimisme croissant concernant les plans de dépenses du président américain Joe Biden a déclenché d’importantes sorties, tandis que les liquidités, le gouvernement, la dette et l’or ont enregistré de fortes entrées, selon un bilan hebdomadaire de BofA vendredi.

Les actions américaines sont en passe d’afficher leur troisième année consécutive de gains à deux chiffres cette année, mais les marchés sont au point mort cette semaine alors qu’un chœur croissant de banques centrales bellicistes et des problèmes latents chez le promoteur immobilier en difficulté China Evergrande Group ont nui au sentiment.

Avec des sorties de 24,2 milliards de dollars, les fonds d’actions mondiaux ont le plus perdu depuis mars 2020, les investisseurs se déplaçant en faveur des liquidités où ils ont investi 39,6 milliards de dollars, a déclaré BofA, citant les données de l’EPFR. Les fonds obligataires ont enregistré des entrées de 10 milliards de dollars.

« Le pessimisme concernant l’adoption du projet de loi bipartite d’un milliard de dollars sur les infrastructures et la reconstruction de 3 500 milliards de dollars en mieux. stratège à la banque, a écrit dans une note.

Les inquiétudes se sont récemment intensifiées quant au fait qu’un retrait progressif des politiques de relance de l’ère pandémique par les banques centrales n’affecterait les marchés. Les stratèges de la BoFA ont noté que les banques centrales mondiales n’ajouteraient que 100 millions de dollars à la liquidité du marché d’ici la seconde moitié de 2022, en forte baisse par rapport à 3,1 billions de dollars cette année.

Plus inquiétant encore, des signes de fatigue apparaissent sur les marchés actions. Alors que les entrées de fonds et les cours des actions évoluent presque en parallèle, 2021 a vu les entrées de fonds augmenter de plus de 90 % tandis que les cours des actions n’augmentent que de 12 %, a déclaré BofA.

Les principaux marchés boursiers mondiaux sont bloqués dans des « modèles de détention élevés » depuis avril 2021, tandis que les fonds technologiques ont connu leurs premières sorties depuis juin 2021.