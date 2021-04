Coinbase

Les fonds ARK de Cathie Wood achètent plus d’actions Coinbase (COIN), détenant désormais un peu moins de 1,3 million

Cathie Wood a rééquilibré le portefeuille de la société en faveur des actions de crypto-monnaie, une fois de plus.

Les fonds ARK ont acheté 187 078 actions de Coinbase vendredi, s’ajoutant aux 341 186 actions achetées jeudi et 749 205 achetées mercredi. Au total, le fonds de Wood possède 1 277 469 actions COIN d’une valeur de près de 437 millions de dollars au cours de clôture de 342 dollars de vendredi.

Les fonds ajoutés étaient le fonds phare ARK Innovation, l’ETF Next Generation Internet et l’ETF Fintech Innovation.

Séparément, il a à nouveau vendu 134541 actions du constructeur de voitures électriques Tesla, d’une valeur de 99,5 millions de dollars, de son fonds phare et de l’ETF Internet de prochaine génération, mais TSLA reste de loin la plus grande position de l’entreprise en valeur sur ses principaux fonds.

Ce gros pari sur Coinbase donne à ARK une exposition plus indirecte aux cryptos en plus de Tesla, qui a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin cette année et a commencé à accepter les cryptos comme paiement pour ses voitures.

Fondée en 2014, Ark investit dans des entreprises impliquées dans des tendances bouleversantes.

Bien qu’en hausse de 6,6% par rapport aux cours de clôture de jeudi, le cours de l’action COIN est toujours en baisse de 21% par rapport à son premier sommet de près de 430 $, soit environ 42% au-dessus du prix de référence de 250 $.

La tendance à la hausse des cours des actions est survenue alors que le prix du Bitcoin se redressait après être tombé à 60000 dollars, et l’analyste de Loop Capital Markets, Kenneth Hill, a conseillé aux clients d’acheter des actions du plus grand échange crypto aux États-Unis. BTC -0,74% Bitcoin / USD BTC USD $ 57091,43

Le dernier analyste à avoir lancé un appel d’offres a souligné «de nombreuses pistes» pour l’entreprise avant un «décollage».

«La valorisation boursière de Coinbase peut sembler excessive à certains étant donné les perspectives d’une concurrence accrue dans le secteur des portefeuilles numériques, qui devrait rapidement ronger les marges bénéficiaires de Coinbase», a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote, à Bloomberg.

«D’un autre côté, la concurrence n’est pas encore là, alors que les gros volumes de négociation continuent de stimuler les revenus de Coinbase pour le moment.»

Outre les fonds, les commerçants de détail ont également sauté sur COIN. Les day traders ont acheté 57 millions de dollars nets d’actions lors de leurs débuts sur le Nasdaq Stock Market, selon VandaTrack.

Le commerce de détail représentait 7% des 822 millions de dollars dépensés par les particuliers sur toutes les actions et ETF américains ce jour-là, faisant de Coinbase le cinquième début le plus populaire auprès des day traders depuis 2017.

Coinbase était également l’action la plus échangée sur la plate-forme de Fidelity ce jour-là, avec plus de 148000 actions changeant de mains, près de 9 fois plus que Tesla.

La publication de l’échange a été considérée comme un moment décisif pour l’industrie de la cryptographie, la poussant plus loin dans le courant dominant.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a qualifié cette inscription directe de «changement de légitimité» pour l’ensemble de l’industrie.

«Crypto a une chance d’être une force majeure dans le monde financier.»

