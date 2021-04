Les fonds communs de placement actifs ne parviennent pas à surperformer les indices de référence en 2020; les fonds à grande capitalisation sont les moins bons

Les marchés boursiers ont grimpé en flèche au cours de la période après avoir plongé plus tôt dans l’année en raison de la pandémie de coronavirus. (Image: REUTERS)

Les gestionnaires de fonds actifs ont eu du mal à refléter la tendance haussière des indices en 2020, 81% des indices d’actions de grande capitalisation n’ayant pas surperformé l’indice S&P BSE 100, selon les données fournies par les indices S&P Dow Jones. La sous-performance ne se limite pas uniquement aux fonds de grande capitalisation, mais un pourcentage élevé de fonds ELSS, de fonds de moyenne capitalisation, de petite capitalisation et même d’obligations d’État ont pris du retard sur les indices de référence sur la période d’un an se terminant en décembre 2020. Les marchés boursiers ont grimpé en flèche au cours de la période. après avoir plongé du nez plus tôt dans l’année en raison de la pandémie de coronavirus.

«Sur la période d’un an se terminant en décembre 2020, l’indice S&P BSE 100 a progressé de 16,84%, 80,65% des fonds sous-performant l’indice de référence. Au cours du second semestre 2020, 100% des fonds ont sous-performé le S&P BSE 100 », a écrit S&P dans son dernier rapport SPIVA India Scorecard. L’indice comparatif des fonds ELSS, le S&P BSE 200, a progressé de 17,92% en 2020. Il a surperformé 65,12% des fonds gérés activement de la catégorie. De même, l’indice de référence des fonds de moyenne et petite capitalisation, l’indice S&P BSE 400 MidSmallCap, a augmenté de 26,76% sur la période d’un an se terminant en décembre 2020. 67% des fonds de moyenne et petite capitalisation n’ont pas réussi à refléter un tel mouvement.

L’histoire était similaire dans la catégorie des titres à revenu fixe. La moitié des fonds d’obligations gouvernementales ont sous-performé l’indice S&P BSE India Government Bond, tandis que plus de 90% des fonds d’obligations composites ont été à la traîne de la performance de l’indice S&P India Bond.

«En 2020, l’Inde a rejoint les marchés du monde entier confrontés à une volatilité extraordinaire due au COVID-19», a déclaré Akash Jain, directeur associé, Recherche et conception mondiales, S&P Dow Jones Indices. Il a ajouté que le second semestre 2020 a été une période particulièrement difficile pour les fonds actifs d’actions indiennes où 100% des fonds à grande capitalisation, 80% des fonds ELSS et 53% des fonds à moyenne et petite capitalisation ont sous-performé leurs repères.

Les données ont montré que les fonds d’actions gérés activement ont sous-performé leurs pairs, même sur de longues périodes. Plus de 87% des fonds de grande capitalisation ont sous-performé l’ESB 100 sur une période de 3 ans et 5 ans, tandis que 68% ont pris du retard par rapport à l’indice au cours de la période de 10 ans. Alors que la plupart des autres se sont attardés, 35% des fonds d’actions de moyenne capitalisation et de petite capitalisation se sont mieux comportés que leur indice de référence sur une période de 3 ans et 10 ans. Cependant, 54% de ces fonds de moyenne et petite capitalisation ont sous-performé sur la période de 5 ans.

La sous-performance sur plusieurs années a conduit à la fermeture de certains fonds gérés activement. Au cours de la dernière année, près de 4% des fonds à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation n’ont pas survécu. Parmi les fonds ELSS, le nombre est en hausse de 5%.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.