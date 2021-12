Les fonds communs de placement ajoutent un crore de Rs 7 lakh à la cagnotte en 2021; Omicron, hausses de taux possibles drapeaux rouges pour 2022

Les fonds communs de placement axés sur les actions ont enregistré un afflux net de Rs 71 600 crore au cours de l’année, marquant un bond de plusieurs fois par rapport à Rs 9 410 crore de l’afflux net observé en 2020.

Les fonds communs de placement en tant qu’avenue d’investissement ont gagné la confiance des investisseurs en 2021 avec l’industrie ajoutant un crore de lakh de Rs 7 à leur base d’actifs au cours de l’année sur le dos des marchés boursiers dynamiques et un tas de nouvelles offres de fonds (NFO), mais la nouvelle année pourrait être délicate en fonction de la situation d’Omicron et des éventuelles hausses des taux d’intérêt.

Bien que ce ne soit peut-être pas un environnement financier facile en 2022, certains experts espèrent que l’impact de la variante Omicron du nouveau coronavirus ne sera peut-être pas aussi grave que ceux observés lors des deux premières vagues de la pandémie.

« Dans une large mesure, le monde a appris à vivre avec COVID et, en tant que tel, avec la couverture vaccinale rapide en Inde, l’impact d’Omicron sur l’économie ne devrait pas être aussi dévastateur que les vagues précédentes l’ont été », a déclaré Suresh Soni, PDG du fonds commun de placement Baroda.

Des taux d’intérêt bas, une sensibilisation accrue aux fonds communs de placement et de bonnes performances d’investissement seront les facteurs qui contribueront à l’augmentation des actifs sous gestion (AUM) à l’avenir, a-t-il ajouté.

Les actifs sous gestion de l’industrie des fonds communs de placement ont augmenté de 24% pour atteindre un niveau record de Rs 38,45 lakh crore en 2021 à la fin novembre même, contre Rs 31 lakh crore fin décembre 2020, données disponibles auprès de l’Association of Mutual Les fonds en Inde (Amfi) ont montré.

Vidya Bala, co-fondateur de Primeinvestor.in, estime que le chiffre final des actifs sous gestion des fonds communs de placement à la fin décembre pourrait s’établir un peu plus bas ou à plat avec un cycle de consolidation en cours.

Il pourrait y avoir des sorties de fonds de la dette en raison de paiements anticipés d’impôts en décembre, a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India.

Les actifs sous gestion de 45 membres du secteur des fonds communs de placement avaient connu un taux de croissance relativement plus faible de 17 % en 2020. De plus, l’année 2021 marquerait la neuvième augmentation annuelle consécutive des actifs sous gestion du secteur après une baisse au cours des deux années précédentes.

On estime que le nombre d’investisseurs a augmenté de 2,65 crores au cours de l’année. En 2020, un peu plus de 72 folios lakh ont été ajoutés.

Alors que 2020 a été une année marquée par des corrections boursières et des besoins élevés de liquidités des particuliers et des entreprises en raison des incertitudes liées au Covid, les experts estiment que l’impact négatif de la pandémie a été moindre en 2021 et que les afflux ont connu un rebond.

Swapnil Bhaskar, responsable de la stratégie, Niyo (fintech néo-bancaire pour la génération Y) a déclaré que la principale raison de la croissance impressionnante de la base d’actifs est la liquidité élevée sur le marché qui a été motivée par une politique monétaire clémente à travers le monde et la participation croissante du investisseurs de détail au niveau national.

En outre, les sociétés de gestion d’actifs (AMC) ont lancé plus de 100 NFO proposant différentes idées d’investissement, ce qui a encore conduit à la flambée des actifs sous gestion, a déclaré Jimmy Patel, PDG de Quantum Mutual Fund.

La croissance des actifs sous gestion a également bénéficié de l’évaluation à la valeur du marché, car le secteur détient une part significative des capitaux propres, a déclaré Radhika Gupta, directeur général et PDG d’Edelweiss Asset Management.

Les fonds communs de placement ont enregistré des entrées nettes de Rs 1,93 lakh crore en 2021 (jusqu’en novembre). Cela comprenait Rs 71,600 crore dans les régimes d’équité et Rs 14,500 crore dans les régimes de dette.

Alors que les taux d’intérêt se modèrent, les investisseurs recherchent des options au-delà des voies traditionnelles. En outre, la sensibilisation accrue aux fonds communs de placement a contribué à stimuler la participation des investisseurs de détail dans le secteur des fonds communs de placement, a déclaré le président d’Amfi, A Balasubramanian.

Les programmes d’actions ont connu des entrées nettes constantes depuis mars 2021. Avant cela, la catégorie a enregistré des sorties nettes d’un montant de Rs 46 791 crore pendant huit mois consécutifs de juillet 2020 à février 2021.

Srivastava a déclaré que la correction du marché au début de la deuxième vague de la pandémie a été le déclencheur pour les investisseurs de faire un retour dans les fonds communs de placement axés sur les actions.

«Les campagnes de vaccination menées à travers le pays et la facilité des restrictions de verrouillage ont permis à l’économie de se rajeunir et de promouvoir le commerce, conduisant à un marché boursier haussier. Comme le taux des prises en pension a été abaissé en mai 2020 à un plus bas historique et est resté inchangé depuis lors, cela a conduit les investisseurs à se fier également aux instruments de capitaux propres », a déclaré Priti Rathi Gupta, fondateur de LXME.

Heureusement, les marchés ont poursuivi leur mouvement haussier depuis mars, renforçant ainsi le sentiment des investisseurs. Cela a également incité les investisseurs à investir davantage plutôt que de rater des opportunités.

En outre, la hausse des marchés boursiers et les faibles rendements des avenues d’investissement traditionnelles comme les FD bancaires (dépôts à terme) et l’immobilier sont les autres facteurs qui attirent les investisseurs vers les actions, a déclaré Patel de Quantum Mutual Fund.

À partir de 2022, Bala de Primeinvestor.in a déclaré que les entrées de capitaux propres dépendront entièrement de la reprise ou non du marché. Toute correction peut déclencher des sorties de capitaux, donc l’appel sera de surveiller les mouvements de taux d’intérêt, le résultat global de ceux-ci et son impact sur les marchés indiens.

« Certains facteurs pourraient avoir un impact sur les flux à court terme pour les actions. L’un des principaux facteurs serait la façon dont le scénario Covid se déroulera en ce qui concerne la variante Omicron du coronavirus. La troisième vague de la pandémie, si elle s’installe, pourrait être un autre problème et pourrait déclencher des prises de bénéfices », a déclaré Srivastava de Morningstar India.

Il a déclaré qu’à l’exception de quelques contretemps temporaires, il est peu probable que l’intérêt des investisseurs diminue pour les fonds communs de placement axés sur les actions.

Les SIP ou plans d’investissement systématiques, qui constituent le fondement des flux de fonds communs de placement depuis de nombreuses années, ont vu une collection de Rs 1,03 lakh crore, bien supérieure aux Rs 97 000 crore mobilisés en 2020.

La contribution mensuelle des SIP est passée de 8 023 crores de Rs en janvier à un record de 11 005 crores de Rs en novembre.

Les chiffres suggèrent que les investisseurs ont progressivement commencé à apprécier le concept d’investissement discipliné qui peut être réalisé grâce aux SIP.

Balasubramanian d’Amfi estime que les investisseurs continueront d’investir via les SIP étant donné la simplicité, la commodité et les performances attrayantes à long terme.

En revanche, les fonds de dette, souvent considérés comme une valeur sûre, n’ont pas été le clou de l’année car les investisseurs ont exploré d’autres avenues d’investissement sur eux, anticipant un risque de taux d’intérêt. Le segment a connu un afflux net de Rs 14 500 crore en 2021.

Bala a déclaré que 2022 pourrait être une année d’endettement si les rendements se durcissent en raison des perspectives croissantes de hausse des taux.

Avec un afflux net de plus de Rs 4 500 crore en 2021, les fonds négociés en bourse (FNB) d’or ont continué d’attirer l’attention des investisseurs tout au long de l’année, et c’est également à ce moment-là que les marchés boursiers ont accéléré. Cela indique que les investisseurs aiment le métal jaune dans le cadre de leur portefeuille d’investissement.

L’or, avec ses performances exceptionnelles au cours des dernières années, a suscité un intérêt important des investisseurs et la hausse constante de leur nombre de portefeuilles en est un témoignage.

Cette année, le nombre de folio dans les ETF Gold est passé de 8,87 lakh en décembre 2020 à 29,3 lakh en novembre 2021.

En 2022, la catégorie devrait continuer de susciter l’intérêt dans un contexte d’inflation persistante et de tentative de la Réserve fédérale de la rattraper, perturbant éventuellement la croissance et les marchés », a déclaré Patel de Quantum MF. « Cela dit, le resserrement de la politique monétaire par la Fed soutiendra le les rendements du dollar et des États-Unis, ce qui sera un vent contraire pour l’or. Les forces en conflit maintiendront l’or dans un mode de consolidation pendant un certain temps, ce qui permettra aux investisseurs d’accumuler de l’or », a-t-il ajouté.

Au cours de l’année, le régulateur des marchés Sebi a pris une série de mesures pour l’industrie, notamment un plan d’analyse comparative à deux niveaux pour les fonds communs de placement, l’introduction d’ETF sur l’argent et le processus de mise en place de la divulgation pour les fonds communs de placement avec l’ESG (durabilité environnementale et gouvernance).

Les experts du secteur estiment que ces mesures apporteraient une plus grande transparence, ce qui aidera les investisseurs à renforcer leur confiance envers les fonds communs de placement et à prendre des décisions d’investissement éclairées.

Cependant, une circulaire qui est discutable est le cadre de Sebi sur l’alignement des intérêts des employés clés des AMC avec les porteurs de parts du système de fonds communs de placement.

Le cadre enlève la liberté de la planification financière en plus de déséquilibrer considérablement la planification des flux de trésorerie effectuée jusqu’à présent, a déclaré Patel.

« Chaque offre de fonds communs de placement est accompagnée d’une divulgation des risques – et la « peau dans le jeu » n’est pas un moyen éprouvé de réduire le risque pour l’investisseur ou d’augmenter la certitude d’un meilleur résultat. Cela affectera gravement la capacité d’attirer et de retenir les talents des petites AMC », a-t-il ajouté.

La nouvelle année pourrait voir quelques nouvelles sociétés de fonds communs de placement arriver sur le marché et ces sociétés se concentreront sur le comblement des lacunes du marché en proposant de nouveaux produits, a déclaré Niyo’s Bhaskar.

« Nous nous attendons à ce que la diversification mondiale et l’investissement passif continuent d’être des tendances émergentes et durables », a-t-il ajouté.

