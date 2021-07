Les fonds communs de placement en actions enregistrent des entrées nettes de Rs 5 988 cr en juin

in

Avant mars 2021, le segment a enregistré des sorties nettes pendant 8 mois consécutifs.

Avec une entrée nette de 5 988,17 crores de roupies en juin 2021, les fonds communs de placement axés sur les actions ont enregistré des entrées nettes pour le quatrième mois consécutif. Alors qu’il est inférieur à l’entrée nette de Rs 10 082. 98 crore observés en mai ; il s’agit néanmoins d’un montant non négligeable en termes absolus. A noter qu’avant mars 2021, le segment avait enregistré des sorties nettes pendant 8 mois consécutifs.

« Avec des collectes nettes en mars, avril, mai et maintenant en juin, il est clair que les investisseurs retrouvent leur confiance sur les marchés actions. Cependant, le montant inférieur des entrées nettes par rapport à mai pourrait également être attribué à la réalisation de bénéfices par les investisseurs, les marchés boursiers ayant connu une forte reprise ces derniers temps. Cela ressort clairement du montant élevé des remboursements en juin par rapport à mai. Mais dans le même temps, le montant mobilisé était également plus élevé en juin qu’en mai, ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à investir davantage sur les marchés boursiers maintenant », a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India, commentant fonds, sur la base des données mensuelles de l’AMFI pour juin 2021.

L’amélioration significative de la situation des coronavirus dans le pays, ainsi que l’amélioration du taux de récupération et la reprise de la campagne de vaccination ont rassuré les investisseurs. De bons résultats trimestriels et des perspectives de croissance des bénéfices positives à long terme ont apaisé les inquiétudes quant à tout impact grave de la deuxième vague de pandémie sur l’économie. De plus, une hausse des marchés malgré les défis a également stimulé le sentiment des investisseurs. Ces facteurs les ont incités à réaffecter leurs actifs aux actions.

« À l’exception de la catégorie ELSS et de la catégorie Value/Contra Fund, toutes les catégories orientées actions ont enregistré une collecte nette en juin. Profitant de la récente reprise du marché, la catégorie des fonds à moyenne capitalisation a attiré des investissements importants pour devenir le plus grand bénéficiaire au cours du mois, car elle a reçu un afflux net de 1 729,07 crores de roupies », a informé Srivastava.

Les fonds sectoriels/thématiques continuent également de bénéficier d’un intérêt accru de la part des investisseurs, car certains d’entre eux continuent d’afficher des performances remarquables ces derniers temps. Les Flexi Cap Funds, avec leur approche d’investissement fluide qui leur permet de bénéficier d’opportunités d’investissement dans tous les segments de marché, ont également attiré des investissements importants de la part des investisseurs.

Akhil Chaturvedi, directeur associé, responsable des ventes et de la distribution, Motilal Oswal Asset Management Company, a déclaré : « Les investisseurs continuent d’investir dans des programmes d’actions pures, ce qui se traduit par des ventes nettes positives de près de 6 000 crores de roupies. C’est légèrement inférieur à celui du mois dernier en raison de rachats plus élevés. Pour l’instant, la tendance est sûrement en faveur des actions indiennes par les investisseurs nationaux. Il est particulièrement encourageant de constater un bon intérêt pour les fonds dynamiques / d’allocation d’actifs avec des ventes brutes plus élevées de Rs 4300 cr et des ventes nettes de Rs 2300 cr.

L’objectif principal des fonds de cette catégorie est d’utiliser des modèles d’évaluation, puis de rééquilibrer dynamiquement le portefeuille entre les actions et les titres à revenu fixe, garantissant de meilleurs rendements ajustés au risque pour les investisseurs. « Dans l’environnement actuel, les fonds dynamiques/allocations d’actifs sont une bonne option pour les investisseurs », a-t-il ajouté.

