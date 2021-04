Les fonds communs de placement en actions enregistrent des sorties nettes pour la première fois en sept ans au cours de l’exercice21 malgré une hausse de 67% des actifs sous gestion

. Les sorties nettes enregistrées étaient dues à la réservation de bénéfices par les investisseurs, Nifty ayant fortement bondi par rapport aux creux de mars 2020.

Après huit mois de sorties consécutives au cours de l’exercice 2021, les investisseurs sont devenus vendeurs nets de fonds communs de placement en actions pour la première fois en sept ans. Le total des sorties de fonds d’actions, y compris les fonds ELSS et indiciels, s’est élevé à Rs 34 700 crore, selon les données fournies par la société de courtage nationale Motilal Oswal. Les sorties nettes enregistrées étaient dues à la réservation de bénéfices par les investisseurs, Nifty ayant fortement bondi par rapport aux creux de mars 2020. Ce bond remarquable des rendements boursiers a également aidé les maisons de fonds à augmenter leur capital AUM (Asset Under Management) pour atteindre des sommets records de Rs 10,2 lakh crore, en hausse de 67% sur une base annuelle.

«L’année a vu une baisse des ventes de plans d’actions, en baisse de 7% en glissement annuel à Rs 2,04 lakh crore. Le rythme des rachats s’est accéléré à Rs 2,65 lakh crore en hausse de 64% par rapport à l’année précédente », a déclaré un rapport de Motilal Oswal. Les actions AUM ont atteint leur plus haut niveau après avoir connu une baisse de 27% l’année précédente, ce qui comprend la liquidation de mars 2020. Dans l’ensemble, les investisseurs ont continué d’injecter de l’argent dans le secteur des fonds communs de placement, les entrées nettes pour tous les régimes, à l’exception des fonds équilibrés et des actions, étant positives.

Les fonds d’actions ont également connu un changement d’allocation sectorielle au cours de l’année fiscale frappée par la pandémie. “Le poids des cycliques domestiques a augmenté de 160 pb à 58%, entraîné par une augmentation du poids des automobiles, des NBFC, du ciment, de l’immobilier, des produits chimiques et des infrastructures”, indique le rapport. Pendant ce temps, la pondération des défensives a diminué de 100 points de base à 32,5%, menée par les consommateurs, les services publics et les télécommunications. Le poids de Global Cyclicals a également vu une réduction de 60 pb à 9,5%.

Bien que défensives par nature, les valeurs technologiques ont été les plus grandes bénéficiaires, en termes de changement de poids, passant à 11,9% ou 300 points de base sur un an. «Le secteur est désormais le deuxième en termes d’allocation sectorielle par les MF. Il était en troisième position il y a 12 mois », indique le rapport. Avec le cycle des matières premières en plein essor au cours de l’exercice 21, les métaux ont également vu leur poids augmenter. Les valeurs technologiques ont pris le relais des valeurs de consommation, dont la pondération est tombée à 7,4%.

