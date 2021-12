Les fonds cryptographiques perdent 142 millions de dollars, alors que l’argent sort après que les déclarations de la Fed américaine ont effrayé les investisseurs

Les fonds d’actifs cryptographiques, y compris Bitcoin et Ethereum, ont enregistré la plus importante sortie hebdomadaire en quatre mois, totalisant 142 millions de dollars pour la semaine se terminant le 17 décembre.

Les fonds d’actifs cryptographiques, y compris bitcoin et ethereum, ont enregistré la plus importante sortie hebdomadaire en quatre mois, totalisant 142 millions de dollars pour la semaine se terminant le 17 décembre, alors que les investisseurs se sont détournés des actifs à risque au vu des déclarations de la Fed américaine, a déclaré CoinShares dans une note. Les sorties de fonds crypto pourraient se poursuivre l’année prochaine en raison des craintes d’une hausse des taux d’intérêt, a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares. « Je soupçonne que nous pourrions voir de nouvelles sorties en 2022 à certains moments en raison de la menace de hausse des taux et de toute l’incertitude qui en découle, en particulier après 10 ans de QE (assouplissement quantitatif) », a déclaré l’auteur du rapport CoinShares, James Butterfill, à Financial Express Online.

Les fonds cryptographiques inversent les flux

Les dernières sorties hebdomadaires de fonds cryptographiques annulent une longue période d’entrées de quatre mois. « Cela arrive à un moment où il y a eu des sorties considérables sur tous les actifs à risque à la suite de la récente déclaration de la Réserve fédérale américaine sur la réduction », a déclaré le rapport CoinShares. Cela survient alors que Bitcoin a perdu un cinquième de sa valeur déclenchée par des préoccupations macroéconomiques le 4 décembre, sa valeur tombant aussi bas que 41 967,5 $ au cours de la session, selon un rapport de ..

Bitcoin voit la plupart des sorties

Bitcoin, qui est la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a connu le coup le plus dur, avec une sortie de 89,2 millions de dollars. Ethereum a emboîté le pas et a enregistré une sortie de fonds de 63,6 millions de dollars. Bien que les sorties de fonds aient été les plus importantes en 17 semaines, le gestionnaire d’actifs a noté que les sorties étaient relativement faibles par rapport aux sorties de début 2018. Alors que les principales crypto-monnaies ont subi un coup dur, d’autres altcoins tels que solana et polkadot ont atténué l’impact des flux totalisant 6,7 millions de dollars et 2,5 millions de dollars.

La source: Bloomberg, données CoinShares

Flux annuels toujours en vert

Malgré les sorties hebdomadaires record, les flux de fonds globaux ont été dans la zone verte cette année, ont montré les données de CoinShares. Depuis le début de l’année, les fonds de produits d’investissement dans les actifs numériques ont représenté un flux de fonds de 9,4 milliards de dollars, le bitcoin à lui seul amassant environ 6,4 milliards de dollars.

De plus, James Butterfill s’attend à ce que 2022 soit une année d’entrées nettes dans les fonds cryptographiques, malgré des sorties de fonds. « … en fin de compte, le bitcoin étant immuable et un atout d’approvisionnement fixe, sera considéré très favorablement à mesure que le QE se déroulera », a déclaré James Butterfill. « Par conséquent, nous verrons probablement beaucoup plus d’entrées que de sorties en 2022 », a-t-il ajouté.

