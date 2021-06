Les fonds d’arbitrage sont-ils une bonne option d’investissement ? Trouver

Les fonds d’arbitrage ne sont pas très rentables sur des marchés stables.

Les fonds d’arbitrage sont une autre variante des fonds communs de placement mais sont taxés comme les fonds d’actions. Dans les fonds d’arbitrage, les gains sont imprévisibles, même s’il s’agit de fonds relativement peu risqués.

Un fonds d’arbitrage achète des actions sur le marché au comptant et vend simultanément cet intérêt sur le marché à terme.

S. Ravi, ancien président de la Bourse de Bombay, fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co. déclare : « Ils fonctionnent en exploitant le différentiel de prix entre des actifs qui devraient théoriquement avoir le même prix. Les différences entre les cours des actions et les contrats à terme sont généralement faibles. Les fonds d’arbitrage doivent exécuter un grand nombre de transactions chaque année pour réaliser des gains substantiels.

Que sont les fonds d’arbitrage ?

Selon les experts du secteur, le prix au comptant d’une action, également appelé prix au comptant, est ce que la plupart des gens considèrent comme le marché boursier. Par exemple, supposons que le prix au comptant d’une action soit au prix du marché en vigueur, alors on peut acheter une action pour sa valeur et posséder cette partie de la société lorsque la transaction est exécutée. L’action d’une entreprise pourrait se vendre à 20 par action aujourd’hui, mais la majorité des investisseurs pensent peut-être que l’entreprise est prête pour un pic le mois prochain. Dans ce cas, un contrat à terme avec une date d’échéance un mois plus tard peut être évalué beaucoup plus fortement. La différence entre le prix au comptant et le prix à terme de l’action ABC est appelée le profit d’arbitrage. Les fonds d’arbitrage profitent de ces différents prix. Ils achètent des actions sur le marché au comptant et vendent simultanément un contrat sur le marché à terme si le marché est haussier sur les actions.

Ravi ajoute : « Si le marché est baissier, les fonds d’arbitrage achètent les contrats à terme les moins chers et vendent des actions sur le marché au comptant pour le prix actuel le plus élevé. Les fonds d’arbitrage peuvent également tirer profit de la négociation d’actions sur différentes bourses. Ils pourraient être achetés sur une bourse à un certain prix et vendus sur une autre bourse à un prix plus élevé.

Avantages des fonds d’arbitrage

Les fonds d’arbitrage offrent de multiples avantages – les experts disent que ceux-ci incluent tout d’abord un faible risque car chaque titre est acheté et vendu simultanément ; il n’y a pratiquement aucun risque lié aux investissements à long terme. Les fonds d’arbitrage investissent également une partie de leur capital dans des titres de créance, qui sont généralement considérés comme très stables. En cas de pénurie de transactions d’arbitrage rentables, le fonds investit davantage en dette. Cela rend ce type de fonds très attrayant pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque.

Ravi déclare : « Un autre avantage important des fonds d’arbitrage est qu’ils font partie des seuls titres à faible risque qui prospèrent lorsque le marché est très volatil. C’est parce que la volatilité conduit à l’incertitude chez les investisseurs. Le différentiel entre les marchés au comptant et à terme augmente lorsque les prix sont instables. Un marché très stable signifie que les cours des actions individuelles ne présentent pas beaucoup de changement. Lorsque les marchés sont calmes, les investisseurs n’ont aucune raison de croire que les cours boursiers dans un mois seront très différents des cours actuels. La volatilité et le risque vont de pair.

Qui doit investir dans les fonds d’arbitrage ?

Les experts du secteur affirment que les fonds d’arbitrage sont un bon choix pour les investisseurs prudents qui souhaitent profiter d’un marché volatil sans prendre trop de risques. Deuxièmement, ils sont imposés comme des fonds d’actions.

Ravi déclare : « Les fonds d’arbitrage sont des fonds techniquement équilibrés ou hybrides car ils investissent à la fois dans la dette et les actions, mais ils investissent principalement dans des actions. Par conséquent, ils sont imposés comme des fonds d’actions puisque les actions longues représentent en moyenne au moins 65% du portefeuille.

Ainsi, en tant qu’investisseur, si vous détenez vos actions dans un fonds d’arbitrage pendant plus d’un an, les gains perçus sont imposés au taux des plus-values. Ce taux est bien inférieur au taux ordinaire de l’impôt sur le revenu.

Il ajoute en outre: «Les fonds d’arbitrage conviennent aux investisseurs qui cherchent à avoir une exposition aux actions mais qui s’inquiètent du risque associé à cela. Les fonds d’arbitrage sont une option sûre pour les personnes averses au risque pour garer en toute sécurité leurs fonds excédentaires en cas de fluctuation persistante du marché. »

Inconvénients des fonds d’arbitrage

L’un des inconvénients des fonds d’arbitrage est l’imprévisibilité des gains. Les experts disent que l’un des principaux inconvénients des fonds d’arbitrage est leur fiabilité médiocre. Ravi déclare : « Les fonds d’arbitrage ne sont pas très rentables sur des marchés stables. S’il n’y a pas suffisamment de transactions d’arbitrage rentables disponibles, le fonds peut essentiellement devenir un fonds obligataire, bien que temporairement. Un temps excessif dans les obligations peut réduire considérablement la rentabilité du fonds, de sorte que les fonds d’actions gérés activement ont tendance à surperformer les fonds d’arbitrage sur le long terme.

De plus, ils ont des ratios de dépenses élevés. Le nombre élevé de transactions requises par les fonds d’arbitrage réussis signifie que leurs ratios de dépenses peuvent être assez élevés. Les experts disent que même si les fonds d’arbitrage peuvent être un investissement très lucratif, en particulier pendant les périodes de volatilité accrue, leur fiabilité insuffisante et leurs dépenses élevées indiquent qu’ils ne devraient pas être le seul type d’investissement dans un portefeuille.

