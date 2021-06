Les fonds de capital-risque ont déjà investi des milliards sur le marché de la cryptographie cette année

Une grande partie de ce montant total appartient à un seul accord conclu par Block.one, la société à l’origine de la crypto-monnaie EOS, qui a levé un record de 4 milliards de dollars en ICO.

Les fonds de capital-risque ont investi 17 milliards de dollars sur le marché des crypto-monnaies jusqu’à présent cette année.

Selon le fournisseur de données PitchBook, le montant levé par les entreprises opérant dans l’espace est de loin le plus élevé au cours d’une seule année et presque égal au montant total levé au cours de toutes les années précédentes combinées.

Alors que le montant levé par Block.one à lui seul en fait la plus grosse année d’investissement en capital-risque dans l’espace jamais enregistré, les 7,2 milliards de dollars restants sont également à égalité avec le précédent record de 7,4 milliards de dollars levés en 2018, avec encore six mois dans le an.

Le deuxième plus gros gain de cette année a été le portefeuille matériel Ledger, qui a levé 380 millions de dollars auprès d’investisseurs dirigés par 10T Holdings. BlockFi et Dapper Labs ont tous deux levé 350 milliards de dollars et Paxos 300 millions de dollars. Blockchain.com, Bitso, Figure Technologies et Forte ont levé respectivement 300 millions de dollars, 250 millions de dollars, 200 millions de dollars et 185 millions de dollars.

“Je suis d’avis que tout le monde possédera la crypto, c’est juste une question de prix qu’ils obtiennent”, a déclaré Ian Rogers, PDG de Ledger.

Block.one continue de collecter des fonds

Une grande partie des fonds levés appartient à une seule opération. En mai, les milliardaires de longue date de Block.one, Peter Thiel, Alan Howard et Louis Bacon, ont investi 10 milliards de dollars en espèces et en actifs cryptographiques dans un nouvel échange de crypto-monnaie Bullish Global. La société a levé 300 millions de dollars supplémentaires lors d’un autre cycle de financement à l’époque.

Block.one est la société à l’origine de la crypto-monnaie EOS, qui a levé un montant record de 4 milliards de dollars dans une offre initiale de pièces (ICO) entre 2017 et 2018.

Il y a environ une semaine, Block.one avait un règlement de 27,5 millions de dollars pour résoudre le recours collectif lancé par le Crypto Assets Opportunity Fund concernant l’ICO lui-même.

Se négociant à 4,27 $, en baisse de 80 % par rapport à son sommet historique atteint il y a environ trois ans, EOS est actuellement une pièce de capitalisation boursière de 4,07 milliards de dollars.

Le fonds spéculatif suédois n’est pas intéressé

Pendant ce temps, un fonds spéculatif suédois qui gère 73 millions de dollars d’actifs et a rapporté 41% en 2020, environ quatre fois la moyenne du secteur, ne touchera pas à Bitcoin, car selon le directeur des investissements de l’entreprise, ils n’ont pas de « fondamentaux accessibles » pour construire un modèle.

« En cas de crise, les marchés se tournent généralement vers les fondamentaux. Pas les anciens fondamentaux mais de nouveaux fondamentaux différents », a déclaré Patrik Safvenblad, CIO de Volt Capital Management AB, dans une interview. Donc, si un actif ne fournit pas ce paramètre de base, “nous restons à l’écart”, a-t-il déclaré.

Le problème est également le manque de réglementation car Volt “préférerait de loin être sur un marché réglementé avec des échanges réglementés et Bitcoin n’est pas encore entièrement réglementé”, a-t-il déclaré.

