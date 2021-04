Les fonds de pension et les compagnies d’assurance au courant de la proposition d’investissement Bitcoin

Les sociétés d’assurance-vie et de rente consacrent de plus en plus une partie de leur base d’actifs au Bitcoin (BTC). Alors que le top crypto a fourni les meilleurs rendements au cours de la dernière décennie, le troupeau institutionnel dont on parle depuis longtemps semble enfin faire son chemin vers le marché BTC.

Pendant le marché baissier de 2018, les efforts de développement de Bitcoin de plusieurs parties prenantes semblaient se concentrer sur l’amélioration de la position réglementaire de la BTC. Ces efforts ont vu l’émergence de plates-formes de garde de niveau institutionnel parmi d’autres conditions préalables nécessaires à une plus grande participation des entités réglementées.

Au cours de la dernière année, les entreprises cotées en bourse ont commencé à ajouter Bitcoin à leurs bilans, invoquant des préoccupations de dégradation de la monnaie fiduciaire. Des afflux importants de liquidités par les principales banques centrales pour soutenir les plans de relance adoptés par les gouvernements pour atténuer les coups économiques frappés par la pandémie de coronavirus ont fait craindre aux commentateurs du marché une hausse de l’inflation.

Alors que les fonds de pension et les assurances se joignent à d’autres entreprises publiques pour investir dans Bitcoin, l’attention se porte maintenant sur la question de savoir si les gouvernements eux-mêmes commenceront à investir dans la BTC via leurs fonds souverains. Pendant ce temps, 2021 reste une année haussière pour le plus grand actif par capitalisation boursière, sa clôture de mars représentant la meilleure performance du premier trimestre en huit ans.

Fonds de retraite détenant Bitcoin

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, KiwiSaver, un plan de retraite de 350 millions de dollars géré par New Zealand Funds Management, a récemment alloué 5% de ses actifs à Bitcoin. À l’époque, James Grigor, directeur des investissements chez NZ Funds, a fait remarquer que les similitudes de Bitcoin avec l’or font de BTC un actif attrayant pour les entreprises d’assurance vie et de rente.

Selon Grigor, NZ Funds a modifié ses documents d’offre en 2020 pour inclure les investissements en crypto-monnaie dans son catalogue. Cette décision a permis à l’entreprise d’acheter du BTC en octobre, lorsque Bitcoin se négociait autour de la barre des 10 000 $.

En moins de six mois, le produit KiwiSaver de NZ Funds est désormais probablement multiplié par six sur son investissement en Bitcoin. Pour le dirigeant des NZ Funds, Bitcoin présente un autre ensemble d’opportunités en dehors de la route traditionnelle habituelle des actifs.

En effet, l’histoire établie de Bitcoin en matière de capacités de composition agressives malgré tout retracement de prix semble attirer l’attention des grands acteurs. Les fonds spéculatifs, les family offices et les sociétés cotées en bourse ont alloué des actifs à Bitcoin ces derniers temps.

En 2018 et 2019, Mark Yusko et Anthony Pompliano de Morgan Creek ont ​​identifié les fonds de pension et l’assurance comme une classe d’investisseurs institutionnels qui devraient envisager d’investir dans Bitcoin. À l’époque, Pompliano avait prédit que les fonds de pension seraient confrontés à des défis importants pour s’acquitter de leurs obligations futures s’ils ne poursuivaient pas activement la diversification de leur portefeuille au-delà des investissements habituels en obligations et en actions.

En février 2019, Morgan Creek a annoncé un fonds de capital-risque axé sur la blockchain ancré par deux fonds de pension publics aux États-Unis, entre autres investisseurs. Depuis lors, quelques autres fonds de pension et sociétés d’assurance ont exécuté une certaine forme d’exposition au Bitcoin.

Comme rapporté par Cointelegraph à l’époque, le fournisseur d’assurance MassMutual, basé au Massachusetts, a ajouté Bitcoin à son compte d’investissement général. MassMutual aurait acheté pour 100 millions de dollars de BTC au New York Digital Investment Group tout en mettant également en place une participation de 5 millions de dollars dans la société.

Déclarant en détail la thèse d’investissement Bitcoin de la société, Chelsea Haraty de MassMutual a déclaré à Cointelegraph que cette décision était indicative de la stratégie plus large de la société consistant à capitaliser sur les opportunités émergentes tout en diversifiant son portefeuille d’actifs, ajoutant:

«De plus, notre investissement dans NYDIG et Bitcoin s’aligne sur l’engagement global de MassMutual en faveur de l’innovation, nous donnant une exposition mesurée mais significative à un aspect économique croissant de notre monde de plus en plus numérique. Surtout, notre investissement de 100 millions de dollars dans Bitcoin via NYDIG représente 0,05% – soit moins d’un dixième de 1% – de notre CIG total. »

La caractérisation par Haraty de la dépense Bitcoin de MassMutual comme «mesurée mais significative» fait écho aux sentiments exprimés par les partisans du marché comme Yusko et Pompliano qui ont encouragé les compagnies d’assurance et les fonds de pension à investir dans Bitcoin. En effet, 1% est souvent utilisé comme une proportion adéquate pour l’exposition aux BTC pour les investisseurs institutionnels.

Couverture des passifs libellés en dollars

En janvier, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Crypto Fund, a fait remarquer que les fonds de pension alimentaient la croissance de la société de gestion d’actifs cryptographiques. Selon Sonnenshein, les dotations et les retraites figuraient parmi les investisseurs actifs dans la fiducie Bitcoin de la société.

Le PDG de NYDIG, Robert Gutmann, a également confirmé que les sociétés d’assurance-vie et de rente réévaluent de plus en plus leur allocation d’investissement en vue de créer une certaine exposition au Bitcoin.

Dans un podcast virtuel avec Raoul Pal, stratège en investissement et fondateur de Real Vision, Gutmann a déclaré que plusieurs sociétés d’assurance vie et rente se renseignaient sur l’investissement dans Bitcoin. Selon Gutmann, la tendance actuelle à l’exposition à la CTB pour les fonds de pension et les entreprises d’assurance est allée au-delà des craintes de dépréciation de la monnaie pour se préoccuper des risques associés à une couverture insuffisante des passifs libellés en dollars, déclarant:

«Si vous regardez le monde d’aujourd’hui sur une base prospective, il est raisonnable de vous poser la question en tant que comité d’investissement ou en tant que comité d’allocation. [if] avoir tout de [their] les actifs libellés en dollars par rapport aux passifs libellés en dollars constituent la bonne répartition de la répartition. »

Les fonds de pension n’ont pas été exemptés par les tensions économiques occasionnées par la pandémie de coronavirus en cours. En juillet 2020, le fonds d’investissement des pensions du gouvernement japonais – présenté comme le plus important au monde – a enregistré une perte de 165 milliards de dollars au premier trimestre, soit à peu près la capitalisation boursière de Bitcoin à l’époque. La perte était indicative de la tourmente du marché causée par les événements du 12 mars 2020, connus sous le nom de jeudi noir.

Bien qu’il ne soit pas aussi lourd que les bosses subies par les fonds de pension lors de la crise financière mondiale de 2008, le COVID-19 a eu un impact négatif sur la performance de nombreux fonds de pension dans le monde. Selon un rapport de Bloomberg en février, le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, ou OMERS – l’un des plus importants fonds de pension du Canada – a enregistré une baisse de l’actif de 2,7% sur une base annuelle.

Les mauvais choix d’investissement pendant la pandémie COVID-19 en cours seraient à blâmer pour la dépréciation des actifs d’Omers, les investissements dans des marchés tels que les services financiers traditionnels, les sociétés énergétiques et d’autres actions de la «vieille économie» ne produisant pas de gains. Même le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a jeté les actions bancaires en faveur de l’or en août 2020.

Au milieu des pertes substantielles subies par les fonds de pension pendant la crise financière mondiale de 2008, il y avait des appels à des réformes dans le secteur des pensions privées. En effet, les fonds de pension des pays sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ont perdu environ 3,5 billions de dollars en raison de la crise.

Pour OMERS et d’autres fonds de pension qui ont subi leurs pertes les plus importantes depuis la crise de 2008, l’opportunité perdue de ne pas ajouter d’exposition Bitcoin devient de plus en plus évidente. Pour mettre en perspective la domination de Bitcoin sur les actifs traditionnels pendant l’ère COVID-19, BTC a augmenté de plus de 650% depuis que l’Organisation mondiale de la santé a classé le coronavirus comme une pandémie en mars 2020.

Les fonds souverains sont-ils les prochains sur la liste?

Outre les fonds de pension et les sociétés d’assurance, des rapports émergent selon lesquels les fonds souverains pourraient devenir les prochains acteurs majeurs de la scène d’investissement institutionnelle Bitcoin. Selon Gutmann de NYDIG, les gouvernements sont également en pourparlers avec la société en vue d’allouer certains de leurs actifs à BTC.

Bien que ces discussions soient probablement directement exposées, le fonds pétrolier norvégien – le fonds de pension du gouvernement – détient un investissement indirect en Bitcoin. Le plus grand fonds souverain au monde, avec plus de 1000 milliards de dollars d’actifs, est indirectement exposé à la BTC via son investissement dans la société de veille économique MicroStrategy.

Lors de l’apparition du podcast de Gutmann avec Pal, le fondateur de Real Vision a également révélé que Temasek – le fonds souverain de Singapour – est également un investisseur Bitcoin. Selon Pal, Temasek, avec une base d’actifs évaluée à environ 306 milliards de dollars, a acheté du BTC vierge à des mineurs.

Les commentateurs du marché comme Pal disent que les fonds souverains vont introduire un «mur d’argent» dans l’espace Bitcoin. Un tel afflux de pouvoir d’achat institutionnel pourrait probablement alimenter une autre avance parabolique du prix de la BTC. Comme c’est le cas pour les compagnies d’assurance et les sociétés d’assurance-vie et de rente, Bitcoin offre probablement un instrument d’investissement approprié à utiliser comme couverture contre les passifs libellés en dollars.