Les fonds de pension sud-africains seront interdits d’investissement dans la cryptographie, selon un projet de règles

Le gouvernement sud-africain définit un actif crypto comme toute représentation numérique de valeur « non émise par une banque centrale, mais pouvant être échangée, transférée ou stockée électroniquement par des personnes physiques et morales à des fins de paiement, d’investissement et d’autres formes d’utilité. ; applique des techniques cryptographiques et utilise la technologie du grand livre distribué.

