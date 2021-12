Les fonds de secours COVID détournés vers la formation K-12 de style CRT de NY via le plan de sauvetage américain Biden

Le département de l’Éducation de l’État de New York détourne les fonds fédéraux de secours en cas de pandémie vers un programme controversé imprégné de théorie critique de la race, qui entraînera les étudiants à identifier les inégalités et les préjugés prétendument profondément ancrés dans le pays et dans leur propre vie et à sonder les « causes profondes de iniquité. »

Les écoles publiques de New York ont ​​reçu un total de près de 9 milliards de dollars d’aide d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires de la part des programmes fédéraux de secours en cas de pandémie par l’intermédiaire du ministère américain de l’Éducation, la majeure partie financée par le plan de sauvetage américain du président Biden, un projet de loi de 1,9 billion de dollars vendu comme mesure de soulagement et de relance économique liée à la COVID-19.

L’une des trois priorités de dépenses du NYSED pour le financement de l’ESSER sera son cadre d’éducation durable et adapté à la culture, qui vise à donner aux étudiants les moyens d' »apprendre en utilisant des aspects de leur race, classe sociale, sexe, langue, orientation sexuelle, nationalité, religion ou capacité ».

Les critiques dénoncent le CRSE comme une variante de la théorie critique de la race, un credo racialement déterministe condamnant la vie et l’histoire américaines comme omniprésentes racistes qui ont fait des incursions dans l’éducation publique K-12, provoquant une réaction parentale à la base dans les districts scolaires à travers le pays.

« Le cadre CRSE de New York est imprégné de la théorie critique de la race et de ses pédagogies associées », a déclaré Stanley Kurtz, chercheur principal au Centre d’éthique et de politique publique. « Le CRSE démentit ceux qui prétendent que le CRT n’est pas utilisé en K-12. »

L’idée d’« une éducation culturellement responsable a été créée par la théoricienne de l’éducation Gloria Ladson-Billings, qui a également été la première écrivaine à appliquer la théorie critique de la race au domaine de l’éducation », selon Kurtz.

« L’éducation culturellement adaptée et la théorie critique de la race sont des pédagogies qui se chevauchent et se renforcent mutuellement », a déclaré Kurtz à Just the News. « Le terme théorie critique de la race est appliqué à juste titre à un certain nombre d’approches éducatives : « l’antiracisme », « la diversité, l’équité et l’inclusion », « l’enseignement adapté à la culture » ​​et autres. Ce sont tous des variations proches de la théorie critique de la race.

Le programme CRSE de New York détaille les rôles des enseignants et des élèves dans l’élimination du racisme et les privilèges qu’il enseigne sont inextricablement liés à l’histoire du pays. Les étudiants apprendront à réfléchir en permanence sur leurs propres « biais implicites », ce qui contribuera à son tour à « démanteler les systèmes de préjugés et d’iniquités enracinés dans l’histoire, la culture et les institutions de notre pays ».

Les étudiants seront également conditionnés à « défier le pouvoir et les privilèges lorsqu’ils sont présents ou absents » et apprendront à être plus « inclusifs ».

« Le cadre CRSE de New York indique explicitement qu’il est fondé sur les travaux de Ladson-Billings du milieu des années 90 sur « l’enseignement culturellement pertinent », a souligné Kurtz. « Je le répète, Ladson-Billings est également la mère fondatrice de Critical Race Theory en K-12. »

Ladson-Billings est membre du comité d’experts qui a aidé à élaborer le cadre CRSE de New York. Django Paris, un autre membre du comité, est un étudiant de Ladson-Billings. Alfredo Artiles, un autre membre du comité, préconise l’utilisation du CRT dans l’éducation, et « il suit de près le contenu du cadre CRSE », a déclaré Kurtz.

Le département de l’éducation de Biden a initialement cherché à tirer expressément parti des dollars fédéraux pour l’éducation pour étendre l’influence de la théorie critique de la race dans les écoles, mais a fait marche arrière après que de graves réactions publiques se sont produites contre l’instillation de l’idéologie de la division raciale chez les élèves des écoles publiques.

Le département de l’éducation de l’État de New York a accordé la priorité aux dépenses consacrées à l’éducation culturellement adaptée et durable dans un rapport détaillé de 263 pages décrivant comment il prévoyait de dépenser ses fonds ESSER.

« Le cadre CRSE est activement hostile à l’idée d’enseigner aux enfants de New York leur héritage civique commun en tant qu’Américains », prévient Kurz. « Au lieu de cela, le cadre dépeint l’Amérique comme une nation structurellement biaisée et oppressive ayant besoin d’une transformation fondamentale. »

Le NYSED a décrit comment un apprentissage équitable pourrait être réalisé grâce au CRSE, car les enseignants affirmeront la race et la culture en classe. Les enseignants « responsabiliseront les élèves en tant qu’agents du changement social ».

« Plutôt que de traiter chaque Américain comme un individu unique ayant droit à l’égalité devant la loi, le cadre CRSE nous divise en groupes identitaires intrinsèquement privilégiés ou opprimés », fait valoir Kurtz.

« Le cadre est clairement conçu pour transformer les étudiants en militants politiques travaillant au nom de causes de gauche », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce cadre ne peut pas servir de base à une éducation équitable ».

Dans un article sur le site d’éducation Chalkbeat, une enseignante de cinquième année de la ville de New York a applaudi les « presque 500 millions de dollars » sur trois ans, selon elle, « sera alloués au CRSE afin que nos élèves soient reflétés dans ce qu’ils apprennent et comment. »

«Pour nos élèves de couleur», CRSE «signifie apprendre leurs histoires et leurs histoires et se connecter profondément à eux pendant leurs études», a écrit Amy Parker.

«Pour nos étudiants blancs, cela signifie une croissance personnelle, une compréhension historique plus approfondie et le développement de jeunes militants», a-t-elle admis.

En plus de sa part du financement ESSER, New York a reçu une subvention Rethink Education Models de 20 millions de dollars du département américain de l’Éducation pour mettre en œuvre un apprentissage hybride/virtuel et intégrer le CRSE. Cependant, le NYSED a rapporté que l’apprentissage hybride présentait un défi pour les enseignants car « ils ont eu du mal à promouvoir le CRSE pendant la pandémie ».

Le département de l’éducation de Biden a approuvé le plan de financement du NYSED, y compris le programme CRSE, et le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a salué les objectifs de New York.

« Les plans de l’État qui ont été soumis au ministère jettent les bases de la manière dont une injection sans précédent de ressources fédérales sera utilisée pour répondre aux besoins urgents des enfants américains et mieux reconstruire », a déclaré Cardona lorsque le plan a été approuvé.