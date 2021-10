Les fonds d’écran animés du Pixel 6 montrent la main verte de Google

Quelques compositions florales pour votre prochain smartphone

Si vous êtes un utilisateur de Pixel, vous savez que Google propose des dizaines et des dizaines de beaux fonds d’écran pour votre écran d’accueil. Nous avons vu une tonne de nouveaux arrière-plans du Pixel 6 fuir au cours des deux derniers mois, mais une chose manque à toutes ces collections : les fonds d’écran animés. Heureusement, Google en a en préparation pour son dernier smartphone, et ils semblent assez familiers.

Les gens de 9to5Google ont mis la main sur la version de l’application de fonds d’écran animés incluse sur chaque Pixel 6 et 6 Pro, et avec elle vient de nouveaux arrière-plans équipés de mouvements pour votre plaisir visuel. Ces toiles de fond sont situées dans une nouvelle catégorie « Bloom », utilisant les mêmes motifs floraux que nous avons vus dans les publicités et les images fixes.

Chaque papier peint comporte trois sous-ensembles uniques de fleurs, pour un total de six choix au total. Vous pouvez également contrôler le niveau de flou avant de définir votre nouvelle toile de fond à l’aide d’un curseur situé dans le panneau des paramètres. Ils prennent tous en charge le mode sombre, tandis que les couleurs s’harmonisent parfaitement avec les choix proposés pour le Pixel 6.

Quant aux éléments live, c’est assez subtil. Au lieu de certaines pièces mobiles traditionnelles cachées en arrière-plan, Google utilise un effet de parallaxe pour refléter votre mouvement. Cela rappelle la façon dont iOS gère les « fonds d’écran animés », mais avec une profondeur et une complexité supplémentaires.

Malheureusement, contrairement à ces images fixes récemment divulguées, il n’y a aucun moyen de les obtenir sur votre téléphone pour l’instant. S’il s’agit de quelque chose comme les entrées passées de Google, celles-ci sont exclusives aux téléphones les plus récents de l’entreprise. Essayez de ne pas être trop impatient, bien sûr – nous ne sommes qu’à quelques jours du lancement officiel du Pixel 6.

