Les fonds d’écran Google Pixel 6 appelés fuite « Bloom »

Un nouveau style de fonds d’écran Google Pixel 6 vient de fuir. Les fonds d’écran connus sous le nom de « Bloom » sont très sophistiqués, avec des fonctions et des commandes de parallaxe et de flou. Les nouveaux fonds d’écran semblent être limités à quelques photos de fleurs, mais d’autres pourraient arriver plus tard.

Un nouveau style de fonds d’écran Google Pixel 6 pourrait être connu sous le nom de « Bloom ». En fait, nous en avons déjà vu certains auparavant – vous vous souvenez des images d’arrangements floraux? Eh bien, il semble qu’il y ait beaucoup plus que de belles images de fleurs.

Selon le démontage de l’APK, ceux-ci font en fait partie d’une nouvelle fonctionnalité de fond d’écran de parallaxe en direct. À l’aide d’une série de commandes, vous pouvez modifier les effets de flou de ces arrière-plans selon vos goûts. Vous pouvez également basculer entre les versions claires et sombres de chaque image.

Une image vaut 1 000 mots, alors regardez les images ci-dessous pour avoir une idée de ce à quoi vous attendre.

Fuite de fonds d’écran Google Pixel connus sous le nom de « Bloom »

Une fois que vous avez sélectionné l’image que vous voulez comme arrière-plan, vous pouvez la modifier. Vous pouvez augmenter ou diminuer l’effet de flou, qui manipule essentiellement la profondeur de champ de la photo. Vous pouvez le voir en action dans le clip YouTube ci-dessous.

Malheureusement, il semble que cette nouvelle fonctionnalité de fonds d’écran Google Pixel 6 soit verrouillée sur des images spécifiques fournies par Google (photographiées par Andrew Zuckerman). Bien sûr, il est tout à fait possible que d’autres images soient ajoutées à l’avenir, peut-être même certaines qui s’éloignent du thème floral. Il est même possible qu’une méthode soit en cours d’élaboration pour utiliser vos propres images. Nous devrons attendre et voir.

La série Google Pixel 6 sera lancée le 19 octobre, ce qui n’est que dans quelques jours. Sois prêt!