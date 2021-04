Les fonds d’investissement d’actions voient des entrées après 8 mois

Cependant, les entrées totales dans le secteur des fonds communs de placement restent négatives, grâce aux rachats observés dans les fonds de dette à capital variable.

Après avoir vu des sorties nettes pendant huit mois consécutifs, les fonds communs de placement d’actions en mars ont vu les investisseurs réaffecter des fonds à des programmes d’actions. Les plans d’actions à capital variable ont vu des entrées nettes de Rs 9 115,12 crore, montre les données de l’Association of Mutual Funds (Amfi).

Les fonds communs de placement ont également connu une forte croissance des actifs sous gestion pour FY21, les AAUM de l’industrie MF atteignant un sommet historique à Rs 32,17 lakh crore en mars 2021, bondissant de 30% par rapport à Rs 24,70 lakh crore en mars 2020. NS Venkatesh, PDG, AMFI, a déclaré: «Les fonds communs de placement continuent d’être le véhicule d’investissement préféré pour créer une création de richesse basée sur des objectifs à long terme, comme en témoigne le nombre d’investisseurs uniques dans les systèmes de fonds communs de placement en augmentation au cours de la dernière année, de 10% par rapport à 2,08 crore le 31 mars 2020 à 2,28 crore au 31 mars 2021. «

La tendance la plus notable en mars a été l’inversion des sorties et le retour des investisseurs de détail vers les fonds communs de placement axés sur les actions. Les plans d’actions ont connu des sorties de fonds au cours des derniers mois, après que les investisseurs ont décidé d’enregistrer des bénéfices alors que les marchés atteignaient des sommets historiques. Selon les experts, les investisseurs ont majoritairement comptabilisé leurs bénéfices et allouent désormais à des plans d’actions pour des investissements à long terme. De plus, la hausse des ventes brutes et la baisse des rachats ont également contribué aux entrées de fonds dans les fonds communs de placement d’actions. Les fonds qui ont vu les entrées maximales étaient des fonds sectoriels ou thématiques, des fonds ELSS et Midcap à Rs 2009,35 crore, Rs 1 552,25 crore et Rs 1 502,53 crore, respectivement. Akhil Chaturvedi, responsable des ventes et de la distribution chez Motilal Oswal AMC, a déclaré: «Nous avons constaté un renversement de la tendance des ventes négatives au cours des derniers mois en ventes positives pour le mois de mars 2021.

La hausse des ventes brutes et la baisse des rachats pour le mois sont clairement le résultat de la confiance dans la réduction de la crainte du ralentissement de l’économie provoqué par Covid-19 à une reprise en forme de V dans de nombreux secteurs de l’économie.

Les experts estiment que la baisse des taux d’intérêt et le manque de meilleures options d’investissement ramèneront certainement l’appétit pour la classe d’actifs actions, ce qui pourrait peut-être être le point tournant pour les fonds communs d’actions. De plus, la contribution des SIP a également bondi en mars à 9 123 crores de Rs, ce qui est supérieur à 7 528,14 crores de Rs. S Krishnakumar, ancien CIO – actions, Sundaram Mutual fund, a déclaré: «Les contributions au SIP ont augmenté en mars, ce qui montre que la classe moyenne qui se retenait en quelque sorte a recommencé à investir dans les MF et que de nouveaux investisseurs sont entrés dans le marché. »

Cependant, les entrées totales dans le secteur des fonds communs de placement restent négatives, grâce aux rachats observés dans les fonds de dette à capital variable. Ils ont vu une sortie de Rs 52 528,07 crore après que les entreprises ont décidé de se racheter afin de remplir leurs mandats fiscaux.

Parmi les régimes de dette, les fonds qui ont vu le remboursement maximal étaient des fonds liquides, des fonds de faible durée et des fonds de courte durée à Rs 19 383,68 crore, Rs 15 847,34 crore et Rs 9 025,14 crore.

