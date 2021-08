Les fonds flexi-cap voient affluer l’argent des investisseurs

Les flux des plans d’investissement systématique (SIP) ont régulièrement augmenté.

Après que l’autorité de régulation du marché a introduit les systèmes de flexi-cap et que les sociétés de fonds ont aligné leurs systèmes de multi-capitalisation, les investisseurs investissent de plus en plus d’argent dans cette catégorie. En juillet, les maisons de fonds ont absorbé 11 508 crores de roupies dans les fonds flexi-cap. Sur ce montant, la nouvelle offre de fonds (NFO) d’ICICI Prudential Mutual Fund a mobilisé Rs 9 808 crore. Nippon India Flexi-Cap Fund a collecté 2 860 crores de roupies via NFO ce mois-ci.

Les actifs sous gestion des fonds flexi cap ont grimpé à Rs 1,93 lakh crore car l’amélioration du sentiment des investisseurs, entraînée par une flambée des marchés et la baisse des taux d’intérêt, a attiré de nouveaux investisseurs à la recherche de rendements élevés.

Atténuer les risques

Les fonds flexi-cap sont des programmes d’actions dynamiques à durée indéterminée investissant dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisations afin de diversifier leur portefeuille d’investissement. L’investissement minimum en actions et instruments liés aux actions sera de 65% du total des actifs. Ces fonds aident à atténuer le risque et à réduire la volatilité du portefeuille. L’introduction de fonds à capitalisation flexible par le Securities and Exchange Board of India (Sebi) l’année dernière a été un grand soulagement pour les gestionnaires de fonds à capitalisation multiple, car la directive de septembre 2020 du régulateur prescrivait une allocation minimale de 25 % aux fonds à grande et moyenne capitalisation. et des actions à petite capitalisation chacun.

Après l’introduction du système flexi-cap, la plupart des fonds multi-capitalisations sont désormais passés à cette catégorie pour conserver leurs caractéristiques de portefeuille d’origine. Il aide les gestionnaires de fonds à investir librement dans toutes les capitalisations boursières, à évaluer l’allocation des fonds et à changer de société et de secteur en fonction de la performance de temps à autre. Les experts disent que les investisseurs devraient rester investis dans un fonds flexi-cap pendant 3 à 5 ans et que la composante risque-rendement des fonds flexi-cap est bien équilibrée car les gestionnaires de fonds tirent parti des possibilités d’investissement de la capitalisation boursière.

Gains de fonds communs de placement d’actions

Les investisseurs de détail continuent d’investir dans des fonds communs de placement en actions, car les entrées nettes de Rs 22 584 crore en juillet étaient les plus élevées depuis avril 2019. Les entrées dans les fonds en actions ont été aidées par de nouvelles offres de fonds qui ont absorbé Rs 13 709 crore au cours du mois. En effet, la tendance à la collecte positive sur les OPCVM actions s’est poursuivie pour le cinquième mois consécutif en juillet.

Arun Kumar, responsable de la recherche chez FundsIndia, affirme que de nombreux investisseurs qui ont accumulé des économies plus importantes au cours de la dernière année en raison de dépenses plus faibles et qui sont restés sur la touche reviennent. « Le déclin de la deuxième vague, les solides rendements récents des actions et la stabilité des marchés malgré la deuxième vague ont contribué au confort et à la confiance des investisseurs », a-t-il déclaré.

Les flux des plans d’investissement systématique (SIP) ont régulièrement augmenté. La contribution SIP en juillet était de 9 609 crores de roupies, un record historique. L’industrie a enregistré 23,79 lakh de nouveaux SIP au cours du mois, le plus haut enregistrement jamais enregistré. Le total des comptes SIP du secteur est passé à 4,17 crores au 31 juillet de cette année, contre 3,27 crores au cours du même mois l’année dernière, ce qui indique que les investisseurs particuliers participent au rallye des actions par le biais de fonds communs de placement.

Les fonds d’arbitrage restent favorables

Les fonds d’arbitrage ont signalé des entrées nettes de 14 924 crores de roupies en juillet, un sommet sur plusieurs années. En juin, cette catégorie a épongé Rs 9059 crore. Entre janvier et juillet, il a épongé Rs 49 106 crore. Les fonds d’arbitrage exploitent le différentiel de prix entre les actions sur le marché au comptant et sur le marché à terme d’actions et génèrent des rendements en exploitant le différentiel de prix entre les deux lorsqu’ils achètent sur le marché au comptant et vendent sur le marché à terme. Les gestionnaires de fonds sont en mesure de gérer efficacement la volatilité des marchés boursiers à moyen terme dans ces fonds. Les fonds d’arbitrage investissent environ 65% du portefeuille dans des actions et sont traités comme des fonds d’actions à des fins fiscales. Le solde est investi sur le marché monétaire ou sur des titres de créance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.