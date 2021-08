Les fonds institutionnels allemands peuvent désormais investir 20 % des portefeuilles dans la crypto ⋆ Crypto new media

Selon une nouvelle loi entrant en vigueur la semaine prochaine, certains fonds d’investissement allemands pourront détenir jusqu’à 20 % d’actifs numériques. Cela survient dans un contexte de demande croissante de diverses institutions envers l’industrie.

Selon un rapport de Bloomberg du 30 juillet, Spezialfonds – des fonds d’investissement allemands à règles fixes – pourra allouer jusqu’à 20% de leurs avoirs en actifs numériques. Ces fonds géreraient environ 1,8 billion d’euros ou 2,1 billions de dollars et ne sont accessibles qu’aux investisseurs institutionnels locaux comme les assureurs ou les sociétés de retraite.

Tim Kreutzmann – un expert des crypto-monnaies chez BVI, l’organisme allemand de l’industrie des fonds – a souligné que la majorité des fonds préféreraient probablement commencer petit au début :

« La plupart des fonds resteront dans un premier temps sous la barre des 20 %. D’une part, les investisseurs institutionnels tels que les assureurs ont des exigences réglementaires strictes pour leurs stratégies d’investissement. Et d’un autre côté, ils doivent aussi vouloir investir dans la crypto.

Même si l’initiative intervient après une demande accrue de nombreuses institutions allemandes pour les produits de crypto-monnaie, Kamil Kaczmarski – un cadre du cabinet de conseil en gestion Oliver Wyman LLC – a estimé que de nombreux investisseurs locaux sont toujours sceptiques, principalement en raison de la fameuse volatilité. Il a fait valoir que cette tendance se maintiendrait pendant les cinq prochaines années.

Selon un porte-parole, le gestionnaire d’actifs de Deutsche Bank AG, DWS Group, et l’une des principales institutions financières allemandes – DekaBank – ont tous deux manifesté leur intérêt à investir dans les crypto-monnaies mais n’ont jusqu’à présent pris aucune décision.

Comme CryptoPotato l’a signalé en mai, l’institution financière multinationale allemande – Deutsche Bank – a démontré son soutien aux monnaies virtuelles. À l’époque, son CIO – Christian Nolting – a souligné la croissance de la classe d’actifs connue ces dernières années et notamment suite à la pandémie de COVID-19. De plus, il pense que les crypto-monnaies sont là pour le long terme :

Au contraire, Nolting a fait valoir que les CBDC pourraient nuire aux actifs numériques et réduire leurs chances de servir d’instruments de paiement internationaux :

“Une introduction généralisée des CBDC accompagnée d’une réglementation plus stricte des crypto-monnaies pourrait créer un environnement plus difficile pour les actifs cryptographiques, car certains de leurs avantages par rapport aux actifs financiers traditionnels s’estomperaient à plus long terme.”