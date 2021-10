Les fonds négociés en bourse Bitcoin se préparent pour leurs débuts aux États-Unis

Les premiers fonds négociés en bourse de bitcoins cotés aux États-Unis sont sur le point d’être lancés la semaine prochaine, la date limite pour une objection de la plus haute autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières approche à grands pas.

Selon des personnes proches du dossier, les ETF devraient recevoir le feu vert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, marquant l’aboutissement d’une bataille de huit ans pour obtenir l’approbation.

ProShares Bitcoin Strategy serait le premier ETF à être lancé, probablement mardi, lorsque la période de 75 jours pendant laquelle la SEC pourrait s’opposer aura expiré. Un jour plus tard, l’ETF Invesco Bitcoin Strategy serait également autorisé à être lancé à moins que le régulateur ne le bloque.

ProShares et Invesco ont refusé de commenter. La SEC n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les approbations probables pourraient ouvrir les vannes à un flux de produits similaires, alimentant potentiellement une nouvelle hausse du prix de la crypto-monnaie, qui s’échangeait de 4,8% plus haut vendredi à moins de 60 000 $ sur la bourse Coinbase.

Tous les ETF seront basés sur des contrats à terme bitcoin, plutôt que sur le prix au comptant, la SEC étant connue pour être préoccupée par un manque potentiel de liquidité et le risque de manipulation des prix sur les bourses au comptant.

Il est toujours possible que les ETF se heurtent à un barrage routier, la SEC ayant jusqu’à lundi minuit pour soulever des objections au véhicule de ProShares.

Pas plus tard que la semaine dernière, Gary Gensler, président de la SEC, a décrit la finance crypto comme le « Wild West ou l’ancien monde de » l’acheteur, méfiez-vous » qui existait avant l’adoption des lois sur les valeurs mobilières « , ajoutant qu’elle « regorge de fraude, d’escroqueries et abuser de ».

Cependant, Gensler a laissé entendre qu’il était plus à l’aise avec la négociation sur des marchés à terme réglementés tels que le Chicago Mercantile Exchange.

Du jour au lendemain, le Bureau de l’éducation des investisseurs et du plaidoyer de la SEC a tweeté : « Avant d’investir dans un fonds qui détient des contrats à terme bitcoin, assurez-vous de bien peser les risques et les avantages potentiels. »

Les approbations probables interviennent huit ans après que des entrepreneurs et des rameurs olympiques, les jumeaux Winklevoss, ont demandé le lancement du premier ETF bitcoin aux États-Unis, à une époque où le bitcoin se négociait à près de 1 000 dollars.

Une partie des fonds proposés a mordu la poussière depuis, les États-Unis ayant été dépassés par des juridictions telles que la Suède, la Suisse, Jersey, l’Allemagne et le Canada qui ont autorisé les produits échangés en crypto-monnaie.

Selon les données de TrackInsight, près de 50 ETP crypto sont désormais opérationnels dans le monde avec des actifs combinés de 14 milliards de dollars. Cela comprend 16 ETP bitcoin, y compris les véhicules inversés, dont le prix augmente lorsque le bitcoin baisse et vice versa.

Cependant, les investisseurs américains ont eu accès à des fiducies privées telles que Grayscale Bitcoin Trust, qui a atteint 37 milliards de dollars d’actifs depuis son lancement en 2013, indiquant l’appétit pour la crypto-monnaie aux États-Unis.

Les flux nets hebdomadaires dans l’ensemble des fonds dédiés à la crypto-monnaie ont atteint un sommet en quatre ans de plus de 2,5 milliards de dollars au début du mois, selon le fournisseur de données EPFR.

Bien que la SEC pense que les contrats à terme sur bitcoins sont plus appropriés pour les investisseurs de détail que la négociation sur le marché au comptant sous-jacent, il est peu probable qu’ils offrent les mêmes rendements.

Le marché à terme du bitcoin se négocie généralement, mais pas toujours, avec une courbe légèrement ascendante, connue sous le nom de contango. Cela signifie que, le plus souvent, un fonds subira une perte lorsqu’il remplacera le contrat du premier mois par un contrat à plus long terme.

Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise Invest, qui a déposé une demande pour lancer un ETF bitcoin au comptant, a estimé le coût de ce rendement de roulement à 5 à 10 % par an.

Dave Abner, responsable mondial du développement commercial de Gemini, une bourse de cryptographie, a déclaré que « alors que les ETF à terme bitcoin sont censés offrir plus de protections aux investisseurs, cette approche pourrait malheureusement créer un autre ensemble de rendements qui ne correspondent pas à la réalité pour les investisseurs à la recherche d’investissements. exposition au bitcoin ».

Reportage supplémentaire de Stefania Palma

