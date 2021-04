Les fonds sectoriels ont donné plus de 100% de rendement en un an – Devriez-vous les opter maintenant?

Attendre de tels rendements à l’avenir serait une grave erreur que les investisseurs feraient

Divers fonds sectoriels ont donné plus de 100 pour cent de rendement au cours de la dernière année. Cependant, devriez-vous y investir maintenant?

Suraj Shroff, fondateur d’Infiniti Investments, déclare: «Oui, divers fonds sectoriels ont donné des rendements de plus de 100% au cours des 12 derniers mois à partir de mars 2020. Bien que ces rendements semblent très attrayants, nous ne devons pas perdre de vue le fait que les marchés, en général, sont en hausse de plus de 90% par rapport aux creux de mars 2020 d’environ 26 000 à près de 50 000 actuellement. Il y a donc invariablement de nombreux fonds qui ont donné des rendements incroyables. »

Les experts du secteur affirment que chaque secteur a ses propres performances, en fonction du stade du cycle économique. Vivek Bajaj, co-fondateur de StockEdge, déclare: «Certains secteurs pourraient continuer à surperformer à l’avenir par rapport à Nifty. Donc, cela dépend totalement du cycle structurel lié à ce secteur. Par exemple, le secteur immobilier a donné une indication de changement de cycle à long terme. Cela pourrait durer longtemps après des corrections régulières. Par conséquent, il faut être plus spécifique au secteur au moment de décider d’investir dans une telle catégorie de fonds. »

V Vijayakumar, directeur général et PDG de Zebu Share and Wealth Management, déclare: «Dans l’ensemble, le marché a bien performé pendant cette période en raison de la baisse continue du taux d’intérêt, de la hausse des liquidités et, bien sûr, des fondamentaux solides des entreprises indiennes.

Cependant, «s’attendre à de tels rendements à l’avenir serait une grave erreur que les investisseurs feraient. Des secteurs tels que la technologie, les matières premières, l’énergie infra et la pharmacie ont tous bien performé au cours des 12 derniers mois. Mais étant donné les valorisations actuelles et la probabilité croissante de la deuxième vague de Corona, les rendements à partir de maintenant seront probablement beaucoup plus faibles », ajoute Shroff.

Quel genre d’investisseurs devraient s’y intéresser?

Les fonds sectoriels sont par nature plus agressifs car ils ont une exposition concentrée à un seul secteur ou thème. Les fonds d’actions en général se comportent bien sur le long terme, 5 à 7 ans et plus. Selon les experts, les fonds sectoriels conviennent mieux aux investisseurs chevronnés, qui peuvent chercher à entrer dans des secteurs en difficulté ou à ne pas être favorisés et à sortir lorsqu’ils attirent l’attention du marché. Shroff déclare: «Des études montrent que 9 investisseurs sur 10 se trompent et investissent dans un fonds sectoriel après avoir donné de bons rendements. Par exemple, les fonds Pharma et IT ont connu une période difficile en 2017 et 2018, mais les investisseurs ne voulaient pas investir dans ces thèmes, mais maintenant il y a eu des entrées importantes dans ces catégories après une très bonne performance. D’ailleurs, vous verrez également les fonds Sectoriels de lancement d’AMC, principalement après une période de rendements élevés. »

Les experts disent que le marché est maintenant idéal pour investir, pour les investisseurs ayant un horizon de moyen à long terme. Les fonds sectoriels doivent être examinés pendant au moins 2 cycles, c’est-à-dire sur une période de 8 à 10 ans. Bajaj déclare: «Avec les fonds sectoriels, la possibilité que le rendement soit supérieur à celui de l’indice de référence nifty / Sensex, uniquement si elle est maintenue plus longtemps.»

Prateek Mehta, cofondateur et directeur commercial de Scripbox, déclare: «En outre, les investisseurs devront avoir la capacité, l’inclination et l’expertise nécessaires pour surveiller de près les prospects. Pour un investisseur régulier, cela peut demander beaucoup d’efforts pour optimiser les rendements d’un investissement spécifique. »

Par conséquent, les experts suggèrent que les fonds sectoriels ne conviennent qu’à un petit groupe d’investisseurs qui ont un degré assez élevé de connaissance du marché et même pour ces investisseurs, il n’est pas conseillé d’avoir plus de 10% dans les fonds sectoriels. En revanche, un fonds bien diversifié convient mieux aux investisseurs à long terme.

Quels sont certains des fonds dans lesquels on pourrait investir pour une durée plus courte?

À l’heure actuelle, pour les investisseurs à court et moyen terme, les fonds liquides ou équilibrés conviennent parfaitement. Les experts affirment que ces fonds avaient auparavant une liquidité élevée et des rendements bien gérés par rapport à d’autres investissements.

Habituellement, les actions ne sont pas suggérées car elles ne conviennent pas aux investissements à court terme, mais au cas où quelqu’un souhaiterait investir une petite partie de son portefeuille dans des fonds agressifs, les experts disent qu’il pourrait y avoir des opportunités dans les fonds PSU, les fonds bancaires et le secteur manufacturier. fonds thématiques au cours des 3 prochaines années.

Bajaj déclare: «On pourrait également investir dans des fonds Multicap qui investissent dans toutes les catégories de sociétés à capitalisation boursière. Cela aura une capacité de production de retour plus élevée avec un risque contrôlé. »

D’un autre côté, dit Mehta, «si l’horizon d’investissement est inférieur à 5 à 7 ans, il est préférable d’investir dans des fonds à revenu fixe. Les investisseurs peuvent adopter une approche mixte avec un mélange de liquidités, de fonds de très courte durée et de fonds de faible durée qui ont du papier de haute qualité comme instruments sous-jacents. »

