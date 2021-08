Les Foo Fighters affrontent les manifestants de l’église baptiste de Westboro avec le pouvoir de l’amour et du disco

Les Foo Fighters ont récemment affronté des manifestants de l’église baptiste de Westboro, mais le groupe de rock a choisi de gérer les choses avec le pouvoir de l’amour et du disco. Selon Pitchfork, le groupe a chargé sur un camion à plateau et s’est garé juste à côté de certains piqueteurs WBC qui s’étaient installés devant leur concert à l’Azura Amphitheatre à Bonner Springs, Kansas. Le groupe a ensuite joué “You Should Be Dancing”, une reprise des Bee Gees de leur nouvel album disco, Hail Satin.

S’adressant à la foule de fans, avant d’entrer dans la chanson, le leader de Food Fighters, Dave Grohl, a déclaré: “Mesdames et messieurs, j’ai quelque chose à dire. Parce que vous savez quoi? Je vous aime. La façon dont je le vois, j’aime tout le monde . C’est ce que tu es censé faire… Je te donne tout mon amour, et tu ne devrais pas me haïr. Tu devrais danser.” Notamment, ce n’est pas la première fois que les Foo Fighters trollent des manifestants de l’église baptiste de Westboro, comme ils l’ont fait à plusieurs reprises au fil des ans.

Dave Grohl et les Foo Fighters ont trollé l’église baptiste de Westboro devant leur concert au Kansas ce soir. JOUER AU DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR – talkie (@Talkie86) 6 août 2021

Grohl a précédemment parlé à BBC Radio 2 de la décision du groupe de faire une reprise des Bee Gees, et il a expliqué pourquoi exactement ils avaient choisi “You Should Be Dancing”. Le leader a partagé: “Quelqu’un a dit: ‘Hé, avez-vous vu ce documentaire sur les Bee Gees?’ Et j’étais comme la dernière personne sur terre – la seule personne qui ne l’avait pas vu ! Alors je me suis dit : « Pourquoi ne faisons-nous pas simplement une chanson des Bee Gees ? »”

Il a poursuivi: “Et quelqu’un était juste comme, ‘OK… comment veux-tu le faire?!’ Et j’ai dit: ‘Eh bien, faisons comme les Bee Gees.'” Grohl s’est ensuite souvenu : chante-le…’ et laisse-moi te dire : je n’ai jamais, jamais de ma vie chanté comme ça, mais c’était la chanson la plus facile que j’aie jamais chantée de toute ma vie !”

En plus de la nouvelle reprise, les fans de Grohl peuvent le voir dans sa nouvelle série Paramount+, From Cradle to Stage. La série documentaire suit Grohl et sa mère alors qu'ils partagent leur expérience au cours de sa carrière, tout en discutant avec d'autres artistes musicaux majeurs et leurs mères de l'évolution de leurs relations.