Les Foo Fighters auront besoin d’une preuve de vaccination ou d’un test Covid 19 négatif pour entrer dans les spectacles de l’Alaska

Les fans présents COMBATTANTS DE FOOLes concerts en Alaska plus tard ce mois-ci devront être entièrement vaccinés contre COVID-19 ou recevoir un résultat de test négatif 48 heures avant le spectacle.

Selon Ticketmaster, les résultats de test négatifs ou une preuve de vaccination (14 jours après le dernier vaccin) doivent être fournis avant d’entrer dans le site. Les enfants de moins de 12 ans ou les fans ayant une raison médicale valable empêchant la vaccination devront passer un test de diagnostic COVID-19 dans les 48 heures avant l’événement et fourniront une preuve de résultat négatif avant d’entrer dans le site. Le port du masque sera encouragé.

COMBATTANTS DE FOO jouera trois concerts en Alaska la semaine prochaine : à Anchorage les 17 et 19 août au Dena’ina Center et à Fairbanks le 21 août au Carlson Center.

Le vendredi (13 août), Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.

COMBATTANTS DE FOO a joué un spectacle à guichets fermés le 20 juin au Madison Square Garden de New York. Pour s’échauffer pour le concert MSG, COMBATTANTS DE FOO joué cinq jours plus tôt au Canyon Club à Agoura Hills, en Californie. Les deux sites exigeaient que les acheteurs de billets soient entièrement vaccinés contre COVID-19 pour y assister.

COMBATTANTS DE FOO continuent de promouvoir leur dernier album, “Médecine à minuit”, qui a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

