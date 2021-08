Les Foo Fighters ont trollé les manifestants de l’église baptiste de Westboro en jouant au disco 10z viral

6 août 2021 / Publié par : Emily

Dave Grohl et son Foo Fighters sont occupés, occupés Bee Gees Ventilateurs. Ils viennent de sortir un album de reprises disco sous le nom de « The Dee Gees » (une pièce de théâtre sur les initiales de Dave, DG), et ils sont actuellement en tournée à travers l’Amérique. Hier soir, ils ont joué au Kansas, et devinez qui s’est présenté pour protester ? Non, pas Courtney Love. Et non, pas les anti-vaccins de Ricky Schroder, qui n’ont pas le droit d’acheter des billets de concert. C’était l’autre ennemi du groupe, ces homophobes du Église baptiste de Westboro. Ugh, ayez un passe-temps, vous les haineux littéraux.

L’église baptiste de Westboro faisait du piquetage avec des pancartes qui disaient : « Dieu a envoyé le coronavirus en fureur », « Le libre arbitre est un mensonge satanique » (dites-le à mes Sims !) gs ! » Eh bien, les Foo Fighters ne prennent pas ce genre de langage de Matt Damon à la légère, alors ils se sont habillés en disco rats, ont sauté à l’arrière d’un camion et se sont coincés devant les manifestants. Puis Dave a pris le micro et a dit, via Esquire :

« J’ai quelque chose à dire. Parce que tu sais quoi ? Je t’aime. Je fais! La façon dont je le vois, j’aime tout le monde. N’est-ce pas ce que vous êtes censé faire ? Ne peux-tu pas aimer tout le monde ? Parce que je pense que c’est à propos de l’amour. C’est ce que je pense. Je pense que nous sommes tous sur l’amour. Et tu ne devrais pas détester. Vous savez ce que vous devriez faire ? Tu devrais danser !

Ensuite, le groupe a joué une reprise de “Stayin’ Alive”. JK, JK, ils ont joué “You Should Be Dancing”. Voici la vidéo :

Dave Grohl et les Foo Fighters ont trollé l’église baptiste de Westboro devant leur concert au Kansas ce soir. JOUER AU DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR – talkie (@Talkie86) 6 août 2021

Et voici une autre vue. Les manifestants de Westboro se présentent vers 4h05 :

Ce n’est pas la première fois que les Foo Fighters trollent les ennemis de Westboro. Ils ont donné un concert impromptu aux manifestants en 2011, et en 2015, ils ont applaudi avec une soirée dansante Rick Astley, qui comprenait une apparition d’une ancienne salope chaude du jour, Speedo Daddy!

Pas de Speedo Daddy sexy cette fois-ci, mais si les rockers d’âge moyen en bas de patte sont votre kink, voici les Foo Fighters AKA les Dee Gees dans les années 70 :

Le disco est nul ? Plus comme des baises disco.

Photo : Wenn.com