Les Foo Fighters pleurent la mort du régisseur de longue date Andy Pollard

COMBATTANTS DE FOO ont annoncé qu’ils dédieront leur concert du 20 juin au Madison Square Garden de New York à la mémoire du régisseur de longue date du groupe, Andy Pollard.

Têtard est décédé le matin du 18 juin. Il a été COMBATTANTS DE FOO‘ régisseur pendant 12 ans.

Le groupe a commenté : “Nous sommes choqués et dévastés par cette perte. Nous ne pouvons pas imaginer être sur scène sans Andy là à nos côtés. Il n’était pas seulement un membre clé de notre équipe, mais un ami cher et un père merveilleux. Nos pensées vont à son partenaire Sophie Paon, leurs enfants Arlo et Ren, ainsi que sa famille et ses proches.”

Comme concert d’échauffement pour le spectacle du Madison Square Garden, COMBATTANTS DE FOO joué mardi dernier (15 juin) au Canyon Club à Agoura Hills, en Californie.

COMBATTANTS DE FOO a d’abord fait la une d’un Garden à guichets fermés en février 2008 sur leur “Echos, Silence, Patience & Grâce” tournée, retournant pour faire vibrer la salle pour un autre spectacle à guichets fermés en novembre 2011 sur le “Lumière gaspillée” visiter. Plus récemment, le groupe a fait salle comble deux soirs au World’s Most Famous Arena en juillet 2018, lors de leur “Béton Et Or” visiter.



pic.twitter.com/5sMG85IzlP – Foo Fighters (@foofighters) 18 juin 2021

Mots clés:

foo combattants

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).