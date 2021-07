COMBATTANTS DE FOO rendu un hommage musical à la fin ZZ TOP bassiste Colline poussiéreuse pendant le concert du jeudi soir (29 juillet) à Cincinnati. Le Dave Grohl-la tenue à front a joué des extraits de “Buveurs de bière et Hellraisers” et “La Grange” au Andrew J. Brady ICON Music Center, avec le batteur Taylor Hawkins arborant un T-shirt sans manches avec les mots “Poussiéreux RIP” écrit dessus.

colline est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, au Texas, selon ZZ TOPle site officiel de . Il avait 72 ans.

Le ZZ TOP concert prévu hier soir (mercredi 28 juillet) à Simpsonville, en Caroline du Sud, a été annulé à la suite de collinela mort subite.

Les arrangements funéraires pour colline n’ont pas encore été annoncés publiquement.

ZZ TOP joué sans colline vendredi soir dernier (23 juillet) au Village Commons de New Lenox, Illinois, après avoir été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche. Le remplacer au concert était un technicien de guitare de longue date François Elwood.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a deux semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”



