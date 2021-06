C’est le retour tant attendu de l’arène rock à pleine capacité, comme COMBATTANTS DE FOO et Madison Square Garden accueillent les fans dans cette salle emblématique le 20 juin 2021 pour le premier concert à 100 % dans une arène new-yorkaise depuis mars 2020. Ce moment historique marquera COMBATTANTS DE FOO inaugurant l’ère rock de l’arène post-COVID avec le premier concert du Madison Square Garden en plus de 460 jours.

Les billets seront mis en vente au grand public le 11 juin à 10h00 heure locale.

“Nous attendons ce jour depuis plus d’un an”, a déclaré Dave Grohl.””Et le Madison Square Garden va ressentir cela DUR. New York, préparez-vous pour une longue soirée à crier nos têtes ensemble à 26 ans de Foos.”

COMBATTANTS DE FOO a d’abord fait la une d’un Garden à guichets fermés en février 2008 sur leur “Echos, Silence, Patience & Grâce” tournée, retournant pour faire vibrer la salle pour un autre spectacle à guichets fermés en novembre 2011 sur le “Lumière gaspillée” visiter. Plus récemment, le groupe a fait salle comble deux soirs au World’s Most Famous Arena en juillet 2018, lors de leur “Béton Et Or” visiter. L’annonce du salon MSG du 20 juin fait suite à l’actualité de COMBATTANTS DE FOO‘ les six premières dates américaines de leur prochain “26e anniversaire” visiter.

Billets pour COMBATTANTS DE FOOLe retour historique du rock au jardin sera disponible à l’achat par le grand public à partir du 11 juin à 10h00 via cet emplacement et Ticketmaster Charge par téléphone (1-866-858-0008).

Citi est la carte de crédit de prévente officielle du COMBATTANTS DE FOO visiter. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 8 juin à 11 h HE jusqu’au jeudi 10 juin à 22 h, heure locale jusqu’au Citi Divertissement.

