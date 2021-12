Les footballeurs de Lleida Esportiu apprécient une grève

02/12/2021 à 21:19 CET

Les joueurs et les membres de l’équipe d’entraîneurs de Lleida Esportiu envisagent de se mettre en grève si les brèches financières se poursuivent. « Avant tout ce qui se passe, nous apprécions la possibilité d’engager les procédures d’appel à la grève pour exiger un traitement digne & rdquor;, ont annoncé lors d’une conférence de presse les footballeurs de l’équipe ilerdense.

Ils étaient accompagnés de Diego Rivas, secrétaire général de l’AFE, et Ángel Rodríguez, co-directeur du conseil juridique de l’association. La déclaration a été lue par le capitaine de l’équipe, Quim Araujo. Ils ont déclaré qu’ils se sentent «trompés & rdquor; et ils en ont » marre & rdquor; des manquements des propriétaires de clubs. Les joueurs ont commencé à percevoir une partie de la masse salariale, fait insuffisant. Ils veulent signaler la situation et envisager de ne pas jouer les prochains matchs.

Les joueurs qui, pour le moment, sont partis sont Diego Garzon, d’un commun accord selon le club, Colau pour « faible performance & rdquor ; et aussi l’entraîneur des jeunes, Asier Eizaguirre, pour « perte de confiance & rdquor ;.