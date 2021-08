Les footballeurs du Rayo signaleront le club à l’Inspection du travail

18/08/2021 à 00h13 CEST

.

Les joueurs et l’équipe d’entraîneurs de la Rayo Vallecano femelleou ont annoncé ce mardi qu’ils déposeraient “immédiatement” une plainte à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale “en raison de l’irrégularité qui suppose de ne pas être inscrit à la Sécurité sociale”.

« Dans le texte de la réclamation susmentionnée, il sera précisé, pour son enquête et sa sanction éventuelle, le situation de discrimination subie par les footballeurs, par rapport à leurs camarades de club, par rapport à leurs conditions de travail et en application de la législation en vigueur », ont-ils rapporté dans un communiqué après une réunion télématique avec des représentants de l’Association des footballeurs espagnols (AFE).

“Il a été déterminé, avec le consensus des footballeurs et de l’Association, faire usage de l’exercice du droit qui nous assiste en tant que travailleurs et procéder immédiatement au dépôt d’une plainte auprès de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) », souligne le texte, dans lequel ils rappellent que « c’est quelque chose d’obligatoire pour l’exercice de leur activité professionnelle », en plus de cela, comme ils le rappellent , “Le non-respect de ce droit est une fraude à la Sécurité sociale.”

Quelques heures auparavant, dans un autre communiqué, l’AFE avait de nouveau mis en garde contre la “gravité de la situation” des footballeurs de la Rayon Vallecano, qui ne sont pas inscrits à la Sécurité sociale, et ont assuré qu’ils n’avaient pas reçu de réponse au burofax envoyé à Raul Martín Presa, président du club, devant lequel ils n’excluent pas de saisir la justice.

“

Les joueurs sont en contact permanent avec l’AFE, leur seul interlocuteur dans cette affaire, et les deux parties entreprendront les actions appropriées main dans la main afin que leurs droits en tant que travailleurs soient respectés », a déclaré le syndicat.

« Nous regrettons le traitement discriminatoire que le Rayon Vallecano leurs travailleurs par rapport à leurs pairs. Une pratique qui, nous l’espérons, sera matérialisée par l’obligation qu’a toute entreprise ou tout organisme de ne pas discriminer ses travailleurs, comme le prévoit le Plan d’égalité des revendications récentes dans le RD 901/2020 “, souligne l’AFE.