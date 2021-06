Les forces armées indiennes exigent une «liste d’importation positive» pour les équipements de défense

Le DAP donne donc la priorité au « développement des capacités » sur « l’approvisionnement local », en particulier si le temps est une contrainte et que la sécurité ne peut être compromise. (Image représentative : IE)

Par le capitaine Vikram Mahajan (retraité).,

En mai 2020, le Premier ministre Narendra Modi a lancé un appel en faveur d’un « Atma Nirbhar Bharat » ou d’une « Inde autonome ». L’annonce a séduit tous les secteurs, y compris la défense. Suite à l’annonce, une « liste d’importation négative » d’équipements de défense a été publiée l’année dernière. La liste désignait 101 produits de défense et un délai au-delà duquel il y aurait une interdiction d’importer les équipements qui ne pourraient plus être fabriqués que dans le pays. La «liste» a également été mentionnée dans la nouvelle procédure d’acquisition de la défense (DAP), publiée en octobre 2020. Une deuxième liste contenant 108 éléments, rebaptisée «liste d’indigénisation positive» a été publiée ce mois-ci.

La portée d’Atma Nirbharta s’est élargie pour séparer le budget de la défense en « équipements devant être fabriqués dans le pays » par rapport à « équipements qui seront importés ». Selon le budget d’investissement de la défense, les allocations pour la fabrication nationale ont été augmentées de 58% s’élevant à Rs 51930 crore (7 milliards de dollars)} pour l’année 2020-21, à 63% {montant à Rs 71438 crores (environ 10 milliards de dollars) } pour l’année 2021-2022.

De nombreuses autres initiatives ont été entreprises dans le secteur de la défense depuis l’appel à Atma Nirbharta, dont le projet de « Politique de production de défense et de promotion des exportations » (DPEPP) mentionnant le doublement de la part des « achats nationaux » sur une période de cinq ans. L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a publié une liste distincte de 108 systèmes et sous-systèmes qui seront conçus et développés exclusivement par l’industrie indienne. Le gouvernement et les experts de la défense ont organisé des séminaires et des webinaires sur « Atma Nirbhar Bharat » pour discuter de l’impact. De plus, l’AeroIndia 2021 qui s’est tenu plus tôt cette année s’est concentré sur «l’écosystème de fabrication de défense dynamique en Inde».

Alors que le gouvernement et ses agences se concentrent sur le concept d’autosuffisance, deux domaines critiques sont passés au second plan : le développement global des capacités des forces armées et le rôle joué par les 40 % de matériel de défense qui seront encore achetés à l’étranger. .

Le développement des capacités des forces armées indiennes provient du Plan de développement intégré des capacités (ICDP), un document qui définit l’achat prévu des équipements souhaités sur une période de 10 ans. L’ICDP définit l’équipement militaire dont l’armée, la marine et l’armée de l’air indiennes ont besoin, mais ne définit pas la « source d’approvisionnement ». La priorisation de la source d’approvisionnement est résumée dans le chapitre 2 du DAP 2020, comme suit :

« La préférence sera donnée à la conception, au développement et à la fabrication locaux d’équipements de défense. Le temps requis pour l’approvisionnement et la livraison auprès de sources étrangères par rapport au temps requis pour la fabrication en Inde, ainsi que l’urgence et la criticité de l’exigence seront examinés avant de décider de procéder à la catégorisation. Par conséquent, chaque fois que l’industrie indienne est capable de fabriquer l’équipement requis dans les délais requis par les services, l’approvisionnement sera effectué à partir de sources indigènes…. »

Le DAP donne donc la priorité au « développement des capacités » sur « l’approvisionnement local », en particulier si le temps est une contrainte et que la sécurité ne peut être compromise.

Prenons du recul et identifions les produits qui ont été achetés grâce aux pouvoirs d’urgence, ou qui ont été accélérés, après l’escarmouche de Balakot en 2019 et pendant l’impasse en Indochine en 2020. Outre l’accélération de l’achat de 21 MIG-29, 12 chasseurs SU-30, il y avait des missiles BVR, des bombes de précision, des missiles anti-radiations, des missiles antichars, des fusils Sig Sauer et des chars légers entre autres. Tous ont été achetés à l’étranger. L’achat de l’équipement était une réponse immédiate aux menaces à la frontière. Cependant, à mesure que la menace s’estompait, l’acquisition d’équipements locaux a pris le pas sur le développement des capacités.

Ce changement est évident dès la signature des six régiments de lance-roquettes Pinaka et de 118 chars Arjun MK-1 pour l’armée indienne, de 83 chasseurs Tejas Mark 1A pour l’Indian Air Force et de la radio SDR pour la marine indienne. Cependant, tout achat important à partir de 42% du solde budgétaire a brillé par son absence. Le dernier gros contrat signé à partir du solde budgétaire était le 24 MRH en février 2020.

La seule autre induction significative est la « location » de deux drones Sea Guardian par la marine indienne. La décision d’achat d’une trentaine de drones, 10 pour chaque service, est en suspens depuis plus de deux ans. Il est pertinent de mentionner qu’une demande similaire d’achat de 18 MQ-9B par les EAU (un pays d’un quart de la taille de l’État du Maharashtra) a été approuvée par le gouvernement américain plus tôt cette année.

Il ne fait aucun doute que l’habileté des citoyens indiens ou la capacité de l’industrie indienne à développer des équipements dotés d’une technologie de pointe. Après tout, lorsque les États-Unis ont déclassé la demande indienne d’un supercalculateur pour la prévision météorologique de CRAY XMP-24 à CRAY XMP-14 en 1987, l’Inde a construit son propre supercalculateur PARAM. Cependant, les équipements de haute technologie mettent du temps à se développer, et les forces armées indiennes doivent toujours être équipées compte tenu des enjeux géopolitiques et stratégiques actuels à ses frontières.

Il est impératif que l’équipement qui relève des exigences critiques soit identifié et, si nécessaire, importé sans délai afin d’améliorer la capacité des forces armées indiennes. Tout comme la « liste d’importation négative », une « liste d’importation positive » avec un calendrier devrait être publiée pour garantir que les forces indiennes disposent de ce dont elles ont besoin pour d’autres éventualités à court terme. Cela permettrait aux fournisseurs étrangers de prévoir le plan d’approvisionnement, les exigences et éviterait les situations dans lesquelles les forces armées indiennes doivent recourir à des achats d’urgence ou à la location d’équipements de défense. Bien qu’il soit essentiel que l’approvisionnement et la production d’équipements militaires en Inde se poursuivent, il Il est essentiel qu’un équilibre entre la fabrication nationale et l’importation d’armes soit maintenu, pour suivre le « développement des capacités » requis qui est décidé par les prouesses technologiques de l’adversaire.

(L’auteur est directeur, Aérospatiale et défense, USISPF. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

