Les forces armées indiennes offrent une assistance pour faire face à la flambée du COVID alors que l’aide mondiale continue d’arriver

En outre, l’IAF C130 a transporté par avion le personnel de l’équipe médicale de la Marine de Mumbai à Ahmedabad aujourd’hui et a été déployé pour le transport aérien de 75 bouteilles d’oxygène de Baroda à Hindan. (Crédits photos: IAF & Indian Navy)

Avec la flambée des cas de COVID-19 impactant les installations hospitalières et les lits à oxygène, trois hôpitaux navals sous Western Naval Command (WNC) – INHS Jeevanti, Goa, INHS Patanjali, Karwar et INHS Sandhani, situés à Mumbai ont mis de côté quelques COVID lits d’oxygène à l’usage de l’administration civile.

Selon la marine indienne, ces installations qui sont situées à l’intérieur des locaux de la marine vont fournir des équipements de base aux travailleurs migrants, afin qu’ils ne soient pas obligés de se rendre dans leur ville natale.

En outre, les autorités navales sont en communication régulière avec l’administration civile et prêtes à fournir toute assistance d’urgence COVID.

Des dispositions similaires ont été prises à Karwar, qui apporteront une aide à près de 1 500 travailleurs migrants en fournissant des articles essentiels, des rations et des soins de santé de base.

L’INHS Patanjali, qui a été le premier hôpital des forces armées à traiter 19 patients civils positifs au COVID en 2021, est maintenant prêt à aider tous les patients civils COVID en cas de besoin.

À Goa, les équipes navales qui avaient installé des cuisines communautaires lors de la première vague sont prêtes à fournir une aide similaire en cas de besoin. En outre, en plus de réserver certains lits d’oxygène COVID pour les civils à l’INHS Jeevanti, étudie la fourniture d’oxygène aux hôpitaux civils en cas de demande de l’administration civile.

Dans la zone navale du Gujarat, un soutien a été offert à l’administration locale pour le transport des stocks / équipements médicaux critiques vers les zones touchées par le COVID. Et, également pour la mise en place de cuisines communautaires pour les pauvres et toute autre assistance technique en cas de besoin.

L’INHS Asvini à Mumbai a préparé des équipes composites pour un déploiement à bref délai, y compris des personnes médicales et non médicales qui ont été formées en tant qu’assistants infirmiers de champ de bataille et qui géreront les hôpitaux en cours de création pour les soins COVID dans différentes parties du pays dans le cadre du direction de la DGAFMS.

Personnel naval vacciné

Tous les hôpitaux navals accueillent le service de vaccination du personnel et de leurs familles, ainsi que les civils de la défense. Et des plans sont envisagés pour administrer le vaccin à ceux qui terminent 18 ans au 1er mai 2021.

IAF sillonne le pays et le globe transportant des pétroliers O2 et du personnel médical

Jeudi même, selon le ministère de la Défense, l’IAF avait effectué 16 sorties depuis l’étranger, transportant par avion 27 conteneurs d’oxygène d’une capacité de 460 MT.

Depuis les pays voisins, jeudi, les C-17 de l’IAF ont transporté par avion 3 conteneurs d’oxygène cryogénique de Singapour à Panagarh et 6 de Dubaï à Panagarh. Et, en plus, un C-17 a également transporté par avion 3 conteneurs de Bangkok à la base aérienne de Panagarh. Vendredi, des avions de transport sont à Singapour pour transporter des conteneurs d’oxygène par avion.

De l’intérieur du pays, les C-17 ont transporté par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Chandigarh à Bhubaneswar, 1 d’Indore à Jamnagar, 4 d’Hindon à Ranchi, 4 de Mumbai à Bhubaneswar, 2 de Chandigarh à Ranchi. Ils ont transporté par avion 2 conteneurs de Bhopal à Ranchi, 2 de Lucknow à Ranchi et 2 conteneurs de Jodhpur à Jamnagar.

En outre, l’IAF C130 a transporté par avion le personnel de l’équipe médicale de la Marine de Mumbai à Ahmedabad aujourd’hui et a été déployé pour le transport aérien de 75 bouteilles d’oxygène de Baroda à Hindan.

Aide globale

Plus de 40 pays se sont manifestés pour offrir une assistance dans toutes les capacités possibles, notamment l’Europe, la région du Golfe, le Mexique, la Finlande, le Royaume-Uni, la France, la Roumanie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Guyane, qui sont géographiquement plus éloignées.

Environ 550 centrales de production d’oxygène proviennent de groupes communautaires, de gouvernements, d’entreprises et de particuliers.

Les expéditions à venir comprennent 4 000 concentrateurs d’oxygène et plus de 10 000 bouteilles.

Des pays en développement comme le Bangladesh ont annoncé qu’ils enverraient 10 000 flacons antiviraux, 30 000 kits EPI et plusieurs milliers de zinc, calcium, vitamine C et autres comprimés nécessaires dans les prochains jours. La nation voisine est exploitée pour le Remdesivir, un médicament important.

L’Egypte devrait envoyer 4 doses de lakh et certains stocks sont attendus en Ouzbékistan et aux Emirats Arabes Unis.

Coopération vaccinale sous QUAD

Selon le ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla, la coopération vaccinale sous «Quad» (Japon, Australie et États-Unis) se déroule «très bien». En outre, des capacités supplémentaires de vaccins sont en cours de création et au niveau national.

Aide de la Roumanie

Quatre-vingts concentrateurs d’oxygène, 75 bouteilles d’oxygène et 20 équipements d’oxygénothérapie à haut débit en provenance de Roumanie sont arrivés tôt le 30 avril. Ceux-ci ont été offerts par le gouvernement roumain par le biais du mécanisme de protection civile de l’UE. L’aide a été envoyée par le Département roumain pour les urgences, par l’intermédiaire de sa Fondation pour les interventions d’urgence (Fondation SMURD), qui a mobilisé en seulement 48 heures des équipements médicaux indispensables. Et il a été envoyé à bord d’un avion de transport militaire offert par le ministère roumain de la Défense.

Dans une déclaration officielle publiée par l’ambassade de Roumanie à New Delhi, l’ambassadeur de Roumanie en Inde Daniela Sezonov Tane a déclaré: «Notre solidarité manifestée pendant ce moment critique sans précédent pour le peuple indien représente une autre confirmation de l’engagement de la Roumanie dans le renforcement et l’extension de nos relations avec l’Inde. . L’Inde est un partenaire clé de la Roumanie et de l’Union européenne dans la région indo-pacifique, comme l’ont souligné les conclusions du Conseil de l’UE du 19 avril 2021 consacrées à une approche stratégique sur l’Indo-Pacifique.

Les fournitures médicales roumaines sont parmi les premières à arriver à New Delhi et seront suivies par des dispositifs et équipements médicaux supplémentaires expédiés par les autres États membres de l’Union européenne, au sein de l’UCPM – Mécanisme de protection civile de l’Union, dans le cadre des efforts conjoints de Team Europe.

Les États-Unis envoient des bouteilles d’O2 et des fournitures médicales

L’autre envoi qui est arrivé tôt le matin provenait des États-Unis et transportait 423 bouteilles d’oxygène avec des régulateurs et des kits de diagnostic rapide, des masques N95 et des oxymètres de pouls et d’autres fournitures médicales. Ceux-ci sont venus sur un C-5M Super Galaxy et un C-17 Globemaster III. Le troisième vol arrivera en Inde le 3 mai 2021.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.