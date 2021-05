Les forces armées vont supprimer des rangs historiques pour devenir non sexiste et inclusif | Royaume-Uni | Nouvelles

La nouvelle, qui apparaît au cours de la semaine où la Royal Navy a nommé sa toute première femme amiral, intervient alors que le ministère de la Défense entame un processus d’enquête de six mois pour déterminer quels grades et titres n’offrent pas suffisamment d’inclusivité. Dans la ligne de mire se trouvent des titres régimentaires célèbres comme Kingsman, un soldat du régiment du duc de Lancaster, Fusilier dans l’infanterie, aviateur, membre d’équipage, matelot, musicien et artisan.

Le grade de sergent de couleur est également attaqué, utilisé par les bataillons d’infanterie de la Royal Marine et de l’armée et introduit pour la première fois en 1813 pendant les guerres napoléoniennes comme récompense pour les sergents distingués, qui ont été autorisés à porter une ceinture rouge.

Le grade de First Sea Lord, l’amiral le plus ancien du service, peut s’appuyer sur la création du poste de Senior Naval Lord en 1689. Celui-ci a été changé en First Naval Lord en 1777 et First Sea Lord en 1904. Le titulaire actuel , l’amiral Tony Radakin, était aux funérailles du prince Philip. En 2011, la reine et le duc ont assisté à des déploiements navals avec le premier seigneur de la mer, Sir Mark Stanhope. L’examen de la diversité et de l’inclusion, mené par le chef des forces armées britanniques, le général Sir Nick Carter, sera entrepris par le lieutenant général James Swift.

Basé au quartier général de l’armée à Andover, dans le Hampshire, il dispose d’un groupe de fonctionnaires qui façonnent la politique future. Il s’agit notamment du directeur de l’infrastructure Sherin Aminossehe, championne de la course du ministère de la Défense, et Samantha des Forges, nommée directrice de la diversité et de l’inclusion en février et qui commande un salaire de 110000 £ – plus que le commandant d’un bataillon d’infanterie qui est responsable de la vie. de 650 soldats.

L’examen évaluera les opportunités pour les femmes, les membres noirs et homosexuels, ainsi que cherchera à sensibiliser l’armée à la terminologie LGBTQIA + et reviendra au secrétaire permanent David Williams et au chef d’état-major de la Défense, le général Carter. il est clair qu’il ne s’agissait pas d’un document de consultation, mais plutôt d’une « boîte à outils » qui serait utilisée pour orienter la politique.

“Ce ne sont pas des recommandations – elles seront approuvées par les ministres dans le cadre de la tentative du ministère de la Défense d’atteindre les objectifs de diversité d’ici 2030”, a déclaré la source.

En septembre de l’année dernière, le ministre des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a déclaré au Parlement qu’il y avait 44 postes de fonctionnaires au ministère de la Défense avec les mots «diversité» et «inclusion» dans leur titre de poste, et aujourd’hui toutes les unités des forces armées attribuent désormais au moins une diversité et représentant de l’insertion.

Les officiers du collège d’état-major de Shrivenham qui suivent des cours de promotion apprennent déjà à éviter le mot «main-d’œuvre» lors de la compilation de rapports et à des présentations sexospécifiques lors de la présentation.Jeudi, il a été annoncé que le commodore Jude Terry prendrait le grade de contre-amiral en août 2022.

“Je me suis toujours considérée comme un officier de marine d’abord, puis un officier de logistique, puis Jude et enfin comme une femme”, a-t-elle déclaré.

Il y a cependant des problèmes.

Le rapport annuel de l’Ombudsman des plaintes de service de l’année dernière a révélé que les femmes, qui représentent 12% du personnel des forces armées, représentaient 21% de toutes les plaintes recevables, tandis que les soldats issus du BAME – 8% des forces armées – représentaient 15%.

Surtout, le rapport du Médiateur a également révélé des lacunes institutionnelles, moins de la moitié de toutes les plaintes – 40% – étant traitées dans le cadre de l’objectif de 24 semaines.

Mais hier soir, des officiers supérieurs en service se sont demandé si la soi-disant «viande rouge» axée sur les noms de grade et les titres se traduirait par des solutions.

« Si nous ne parvenons pas à traiter efficacement les plaintes, ce n’est pas faute d’avoir essayé – c’est simplement parce que les ressources sont tout simplement trop limitées », a déclaré une policière.

«Je ne suis pas convaincue que changer les noms des grades historiques résout ce problème, ni que les femmes réclament ces changements.

« Même s’il est genré, la plupart d’entre nous voient un rang en termes de statut. Le danger de faire des concessions est que cela détourne l’attention de nous en tant que soldats ou marins qualifiés et le met sur le fait que nous sommes des femmes – précisément ce que nous voulons éviter.

Une femme matelot a déclaré : « Je suis matelot. C’est mon rang et j’en suis fier.

Une consultation « approfondie et complète » entre les régiments de gardes suite à la décision prise en 2017 d’autoriser les femmes à rejoindre les unités de première ligne a révélé que les femmes préféraient conserver le nom traditionnel de « garde ».

Hier soir, l’amiral Lord West, qui a été First Sea Lord entre 2002 et 2006, a déclaré : « La chose la plus importante pour nos forces armées est qu’elles soient les meilleures au monde pour leur taille, qu’elles soient capables de défendre notre nation et intérêts à travers le monde.

«Je trouve un peu inquiétant que cette question soit un sujet si important. Nos forces armées ont traversé des moments très difficiles avec des budgets réduits et l’examen intégré, et j’espère que l’objectif principal du ministère de la Défense est d’essayer d’atteindre cette capacité

« Bien sûr, l’inclusivité est importante. J’ai rédigé le rapport sur le fait d’avoir des femmes en mer et c’était absolument la bonne décision.

« Mais si l’accent est mis sur la question de savoir si « l’homme à la mer » doit être « une personne à la mer », nous oublions que le but est de sauver une vie humaine lorsque quelqu’un tombe à la mer. « Un porte-parole du MOD a déclaré : « Nous nous engageons à créer un environnement accueillant et inclusif pour l’ensemble de nos effectifs militaires et civils. Dans ce cadre, nous examinons régulièrement le langage que nous utilisons dans les communications et la signalisation pour rester aussi inclusifs que possible. “Un projet dirigé par la Direction de la diversité et de l’inclusion pour produire des orientations à l’échelle de la défense sur un langage inclusif devrait être publié plus tard cette année .”