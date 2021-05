Des vidéos montrent l’assassinat du commandant du Jihad islamique palestinien, Hisam Abu Harbid, qui l’a aplati comme une crêpe «certifiée halal». Les avions de combat israéliens de Right Journalism (h / t nita) ont déclenché une autre vague de frappes aériennes lourdes sur la bande de Gaza lundi, détruisant environ 60 miles de tunnels militants et les maisons de neuf commandants du Hamas – et tuant également un haut responsable du Jihad islamique […]

Lien source