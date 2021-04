Les forces de défense, l’OFB et le DRDO se joignent à la lutte contre le COVID-19, dit Rajnath Singh; L’armée indienne met en place des installations spéciales

Le ministre a également discuté des moyens de contenir la propagation du COVID 19 parmi le personnel des forces armées et les officiers / membres du personnel travaillant au ministère de la Défense. (Crédit photos: Ministère de la défense)

Compte tenu du nombre croissant de cas positifs au COVID, les forces armées, les DPSU, l’Ordnance Factory Board (OFB) ainsi que la Defense Research and Development Organization (DRDO) ont été appelés à fournir une assistance aux gouvernements des États. Mardi après-midi (20 avril 2021), le ministre de la Défense Rajnath Singh les a tous exhortés à travailler sur le pied de guerre et à fournir au plus tôt des bouteilles d’oxygène et des lits supplémentaires à l’administration civile et aux gouvernements des États.

Pour répondre à tous les besoins critiques, le ministre de la Défense Rajnath Singh, lors de la réunion virtuelle, a également délégué des pouvoirs d’achat d’urgence.

Installations d’aide à l’administration civile

DRDO a reconstruit une installation près du terminal 1 de New Delhi avec 250 lits et d’autres lits seront ajoutés d’ici jeudi, portant le nombre total à 500.

Hôpital ESIC, qui a été converti en hôpital COVID à Patna, il y a 500 lits fonctionnels. Et le travail se poursuit sur pied de guerre pour la mise en place d’un hôpital de 450 lits à Lucknow, d’un hôpital de 750 lits à Varanasi et d’un hôpital de 900 lits à Ahmedabad.

La technologie de génération d’oxygène embarquée qui a été développée pour les avions de combat légers Tejas, une technologie d’usines de génération d’oxygène d’une capacité de 1000 litres / minute a été donnée à l’industrie. Et le gouvernement de l’Uttar Pradesh a passé commande de 5 usines de ce type auprès de l’industrie.

Et pour répondre aux besoins des hôpitaux, davantage de plantes peuvent être fournies par l’industrie.

Le système de distribution d’oxygène supplémentaire basé sur la SpO2 (saturation en oxygène du sang) développé pour les soldats affectés dans des zones de haute altitude extrême, pourrait être utilisé pour les patients COVID lorsque leurs conditions deviennent similaires. Cela sera disponible sur le marché dès que le DRDO devrait transférer la technologie au secteur privé.

Qu’a dit le ministre de la Défense?

Pour faire face à la situation actuelle, selon la déclaration du ministère de la Défense, publiée le 20 avril 2021, le ministre de la Défense a suggéré que les services de retraités des forces armées vaccinés soient utilisés pour aider l’administration civile / les gouvernements des États.

Le ministre a également discuté des moyens de contenir la propagation du COVID 19 parmi le personnel des forces armées et les officiers / membres du personnel travaillant au ministère de la Défense.

«SeHAT OPD», un service de téléconsultation Triservice en ligne est fonctionnel pour tout le personnel en service de #IndianArmedForces, les vétérans et leurs personnes à charge pour fournir des soins de santé. Pour les maux et les prescriptions pour la poursuite des médicaments, connectez-vous à https://t.co/T9vuDOngV6 pic.twitter.com/B5KdZp9kHg – ADG PI – ARMÉE INDIENNE (@adgpi) 20 avril 2021

Lundi 19 avril 2021, le ministre de la Défense lors de sa rencontre avec le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane et le secrétaire à la Défense Ajay Kumar et d’autres parties prenantes ont évoqué les initiatives qui pourraient être prises pour aider l’administration civile. Il y a eu une discussion sur l’utilisation des hôpitaux militaires désignés à utiliser avec des lits supplémentaires pour la population civile en cette période critique.

Selon les rapports, en coordination avec les autorités civiles, tous les hôpitaux gérés par les 63 conseils de cantonnement du pays ont été invités à héberger les résidents du cantonnement et ceux qui se font soigner.

Qui était présent à la réunion?

Chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh, chef d’état-major de l’armée, le général MM Naravane, directeur général des services médicaux des forces armées (AFMS) Surg Vice-amiral Rajat Datta.

Le secrétaire à la Défense, le Dr Ajay Kumar, le chef d’état-major de la défense, le général Bipin Rawat, le secrétaire (Production de la défense) Raj Kumar, le secrétaire du Département de la R&D de la défense et le président du DRDO, le Dr G Satheesh Reddy, et d’autres hauts responsables civils et militaires ont également assisté à la réunion par vidéoconférence.

L’hôpital de base Delhi Cantt #BHDC est en cours de conversion en une INSTALLATION COVID exclusive pour #IndianArmedForces et #Veterans wef 22 avril 2021. Tous les OPD changeront et fonctionneront à l’hôpital de l’armée de recherche et de référence #AHRR wef 22 avril 2021. # StaySafe pic.twitter.com/en3qlJsUTw – ADG PI – ARMÉE INDIENNE (@adgpi) 20 avril 2021

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le ministre a été informé des mesures prises par l’AFMS, le DRDO, les DPSU, l’Ordnance Factory Board (OFB) et d’autres départements du ministère de la Défense comme le National Cadet Corps (NCC) qui aide à fournir une aide à l’administration civile.

Et, en attendant…

L’armée indienne a lancé mardi SeHAT OPD », qui est un service de téléconsultation Triservice en ligne. Selon le tweet de l’ADG PI, il est fonctionnel pour tout le personnel en service des forces armées indiennes, les vétérans et leurs dépendants pour fournir des soins de santé. Pour les consultations pour leurs maux, les ordonnances pour la poursuite des médicaments, etc., une page Web a été mise en place pour se connecter.

Et pour garantir de meilleures installations de soins à ses anciens combattants et au personnel des forces armées indiennes, le bureau de l’ADG PI a également tweeté que l’hôpital de base de Delhi Cantt (BHDC) est en cours de conversion en un centre exclusif de COVID. Cela deviendra opérationnel en tant que facilité COVID à partir du 22 avril 2021.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que tous les OPD seront déplacés et fonctionneront à l’hôpital de l’armée de recherche et d’orientation (AHRR) à partir de jeudi.

