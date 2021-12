Les forces de l’ordre américaines et australiennes vont partager des données numériques

Mercredi, les États-Unis et l’Australie ont convenu de partager des données numériques entre les forces de l’ordre dans le but de prévenir les attaques terroristes et la maltraitance des enfants.

Des accords comme celui-ci entre les forces de l’ordre américaines et d’autres pays ont été autorisés par la loi de 2018 sur la clarification de l’utilisation licite des données à l’étranger (CLOUD) afin de garantir aux agences un accès rapide aux données nécessaires pour mener des enquêtes sur des crimes graves.

Cet accord ouvre la voie à des transferts transfrontaliers de données plus efficaces entre les États-Unis et l’Australie afin que nos gouvernements puissent lutter plus efficacement contre les crimes graves, y compris le terrorisme, tout en adhérant aux valeurs de confidentialité et de libertés civiles que nous partageons tous les deux. Le procureur général américain Merrick B. Garland

Garland a été rejoint par Karen Andrews, la ministre australienne de l’Intérieur, à Washington, DC, pour la signature de l’accord.

Les deux ont déclaré que cet accord contribuerait à assurer la sécurité des personnes dans les deux pays, « tout en protégeant les valeurs, les principes et la souveraineté des États-Unis et de l’Australie ».

En renforçant la capacité des deux pays à lutter contre le crime et en donnant à nos organismes d’application de la loi un accès plus efficace aux preuves, nous assurons la sûreté, la sécurité et la prospérité de nos citoyens. La ministre australienne de l’Intérieur Karen Andrews

Cet accord spécifique CLOUD act attend maintenant l’examen du Congrès et du Parlement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :