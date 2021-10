Les forces de l’ordre trouvent des restes humains près des biens de Brian Laundrie sur le sentier de la Floride

– Le FBI a finalement pesé en lui-même sur ce qui se passe là-bas – mais il ne s’occupe d’aucun corps qui aurait pu ou non avoir été retrouvé.

Plus de FBI qui s’affiche. https://t.co/s52hYh8Xqv – Brian Entin (@BrianEntin) 20 octobre 2021 @BrianEntin

Le FBI Tampa a déclaré: « Des objets d’intérêt ont été localisés dans la réserve de Carlton ce matin dans le cadre de la recherche de Brian Laundrie. Une équipe de réponse aux preuves du #FBI traite la scène. La réserve est fermée au public et aucun autre détail n’est disponible sur cette fois. @FBIDenver. » Aucun mot sur la raison pour laquelle un médecin légiste a été convoqué.

— Les forces de l’ordre ont trouvé ce qui semble être des restes humains partiels dans une zone qui était sous l’eau, près de l’endroit où des biens qui appartiendraient à Brian ont été trouvés, selon NBC.

— Le bureau du shérif du comté de Pasco dit à TMZ… La police de North Port a demandé que l’équipe de détection des restes humains du shérif soit envoyée dans la région, et le shérif a également envoyé une unité K-9.

On nous dit que le K-9 a été appelé pour fouiller la zone et que le chien est entraîné à détecter l’odeur des restes humains.

Il n’est pas clair si des restes humains ont été trouvés sur le site, mais on nous dit que l’équipe de détection des restes humains et K-9 n’est traditionnellement pas appelée si un corps a déjà été retrouvé.

Brian BlanchisserieLa famille de a peut-être fait quelque chose d’utile dans la recherche en cours de leur fils – conduisant le FBI à une nouvelle piste qu’il fréquentait … ce qui, allez comprendre, a conduit à la découverte de ses affaires. Et… nous avons confirmé que le médecin légiste est en route pour l’endroit.

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, raconte TMZ … Les parents de Brian, Chris et Roberta, s’est rendu mercredi matin au parc environnemental de Myakkahatchee Creek à North Port, en Floride, pour le chercher — apparemment, une nouvelle zone qui n’avait pas été explorée.

On nous dit que la famille a informé les autorités de ses intentions, et bien sûr … le FBI et la police de North Port se sont également présentés très tôt. Bertolino dit qu’après une brève recherche hors d’un sentier, Brian était connu pour avoir fait de la randonnée … des preuves ont été découvertes qu’il avait été là.

Les parents du fugitif Brian Laundrie se sont aventurés aujourd’hui dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride, où Fox News Digital a vu un officier apparemment dire aux parents que les forces de l’ordre « pourraient avoir trouvé quelque chose ». @FoxNews @FoxNewsDigital #gabbypetitio #BrianLaundrie pic.twitter.com/KNo9WZyM5a – Laura Ingle PAS Ingraham (@lauraingle) 20 octobre 2021 @lauraingle

On ne sait pas exactement ce que le FBI a trouvé – mais on nous dit qu’une poignée d’effets personnels, y compris des vêtements, les autorités pensent qu’ils pourraient appartenir à Brian. Il y a même une vidéo d’eux apparemment annonçant cette nouvelle à ses parents – cela alors qu’eux et des passants les regardaient.

Maintenant, Bertolino dit que les pouvoirs en place concentreront leurs efforts sur cet endroit pour une enquête plus approfondie.

C’est un développement étonnant, mais qui fait sûrement sourciller la famille Laundrie. Si c’était un endroit où ils pensaient que Brian pourrait être ou aurait pu être depuis sa disparition… pourquoi n’avaient-ils rien dit jusqu’à maintenant — et comment se fait-il que le jour où ils décident d’aller chercher ici, ils trouvent réellement quelque chose ? ??

C’est un ensemble de circonstances bizarres, et nous sommes sûrs que le gouvernement fédéral posera ces questions difficiles – mais, pour l’instant, leur priorité absolue est de ramener ce type en vie … et d’aller au fond de ce qu’il sait. Gabby Petito.

Publié à l’origine – 9:32 AM PT