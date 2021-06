Les forces de sécurité ont déjoué davantage d’attaques de drones à la station de l’armée de l’air de Jammu ; Vérifiez les détails EXCLUSIFS

Le DRDO a développé une technologie anti-drone passive et active. (Image représentative : IE)

L’ennemi a de nouveau tenté sa chance lorsque d’autres drones ont été lancés vers la station de l’armée de l’air de Jammu à minuit du 27 au 28 juin 2021. Selon un communiqué officiel publié lundi 28 juin 2021, « une menace majeure a été contrecarrée par la vigilance et approche proactive des troupes. Suite à la détection de deux activités de drones distinctes au-dessus de la zone militaire de Ratnuchak-Kaluchak, les forces de sécurité sont désormais en état d’alerte élevé.

«Bien que les deux drones se soient envolés, les équipes de réaction rapide les avaient engagés avec le feu. Et, une alerte élevée a été déclenchée et une opération de recherche est en cours.

Attaque de drones dimanche

« L’utilisation des drones par l’ennemi est principalement de montrer sa portée à l’intérieur de l’Inde. Les coordonnées de Google Maps auraient pu être utilisées pour lancer les drones. De plus, il y avait une implication humaine minimale dans les explosifs primaires de type RDX, qui pesaient environ 5 à 6 kg sur chaque drone », a expliqué une source.

Et selon les rapports, ceux-ci ont peut-être été lâchés d’une hauteur de 100 mètres. Jusqu’à présent, des radars militaires spécialisés sont réglés pour détecter les avions se déplaçant rapidement. Ces radars ne sont pas capables de détecter les drones en raison de leur faible section transversale radar et du fait qu’ils ont une vitesse de pointe de seulement 60 km/h.

Quelle est la cible à la station de l’armée de l’air de Jammu ?

Lors de la toute première attaque contre un établissement militaire en Inde, les hélicoptères Mi-17 de la base aérienne de Jammu auraient pu être la cible dimanche. Les explosifs ont été largués près des hangars de l’avion, ce qui a conduit à cette spéculation selon laquelle les hélicoptères auraient pu être la cible.

Il n’y a pas de chasseurs basés à Jammu Air Force Station, qui abrite des hélicoptères Mi-17 et des avions de transport. Ceux-ci sont protégés par une sécurité multicouche et sont situés loin du périmètre. Ces étapes garantissent qu’aucun actif n’est endommagé au cas où des attaques seraient lancées.

L’Inde est-elle préparée aux attaques de drones ?

C’est une zone grise. La possibilité d’attaquer des bases aériennes militaires, d’autres installations critiques du pays ainsi que de grands rassemblements publics par ces drones est un élément sur lequel les forces indiennes doivent se concentrer.

Il y a eu plusieurs tentatives de l’ennemi pour lancer de telles attaques, et les forces indiennes renforcent progressivement leurs capacités pour contrer de telles attaques.

Comme cela a été signalé précédemment, l’armée pakistanaise déploie depuis 2018 de petits drones le long de la ligne de contrôle (LdC). Depuis lors, il y a eu des discussions internes sur les possibles attaques de drones de l’ennemi et la stratégie pour y faire face. L’ennemi a déjà utilisé ces drones pour larguer des armes et des munitions sur des réseaux terroristes au Jammu-et-Cachemire et au Pendjab. Pour la première fois, ils ont tenté de frapper l’installation militaire.

Technologie anti-drone

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, les forces armées indiennes sont toujours en train d’acquérir la technologie anti-drone en grand nombre.

L’Inde a acheté le système de conduite de tir Smash-2000 de SMART SHOOTER israélien qui peut être utilisé pour contrecarrer une attaque de drone.

Il y a une menace d’attaques de drones qui se profile depuis le début de 2020, et pour la première fois la technologie Anti-Drone a été utilisée lors du discours du Premier ministre Narendra Modi depuis le rempart du Fort Rouge en 2020. Cela a été développé par la recherche et le développement de la défense. Organisation (DRDO). Et a désigné Bharat Electronics comme agence principale pour le développement et la production de ces derniers pour les forces armées. Ce système est désormais rendu obligatoire pour la sécurité du Premier ministre Modi.

En savoir plus sur la technologie Anti-Drone

Le DRDO a développé une technologie anti-drone passive et active. Cela peut être utilisé pour désactiver ou abattre les drones ennemis.

Ce système indigène a une portée de 2-3 km et une capacité radar pour capter le drone. Ensuite, ce système utilise des fréquences pour brouiller le véhicule aérien sans pilote. Il a également la capacité de repérer le drone à travers le radar et de le cibler par faisceau laser pour le faire tomber. Ce système a été testé avec succès le long de la LoC pour repousser les attaques aériennes.

Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, la technologie des drones a évolué jusqu’à un point de sophistication. En plus d’effectuer des opérations de surveillance et de reconnaissance, ceux-ci peuvent désormais être équipés de munitions à guidage de précision et utilisés dans des rôles de combat.

Selon les experts des futures opérations centrées sur les drones, il est urgent que les fabricants de drones privés fassent évoluer la technologie anti-drone.

