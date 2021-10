Les forces de Watt échappaient en prolongation, les Steelers devancent les Seahawks 23-20

Chris Boswell a marqué un panier de 36 verges avec 2:50 à jouer en prolongation pour donner aux Steelers de Pittsburgh une victoire de 23-20 sur les Seahawks de Seattle dimanche soir.

Le troisième placement de Boswell du match est survenu trois jeux après que le secondeur extérieur des Steelers, TJ Watt, a forcé le quart-arrière de Seattle Geno Smith à tâtonner profondément dans le territoire des Seahawks. Le secondeur intérieur de Pittsburgh Devin Bush l’a récupéré pour donner la possession aux Steelers. Deux snaps pour centrer le ballon au milieu du terrain ont permis à Boswell de le gagner.

Pittsburgh (3-3) a remporté son deuxième match consécutif grâce en grande partie à Watt, qui a récolté deux des cinq sacs de son équipe et a aidé la défense à se redresser après un troisième quart qui a rapidement permis aux Seahawks de se rattraper d’un déficit de 14 points à la mi-temps.

Ben Roethlisberger a lancé pour 229 verges et un touché et le porteur de ballon recrue Najee Harris a ajouté 83 verges au sol et a capté son deuxième lancer marquant de la saison. Eric Ebron a marqué le troisième touché précipité de sa carrière alors que les Steelers ont trouvé des moyens créatifs de déplacer le ballon avec le receveur vedette JuJu Smith-Schuster perdu pour la saison avec une blessure à l’épaule.

Smith, partant à la place de Russell Wilson, blessé, a complété 23 des 32 passes pour 209 verges et un touché lors de son premier départ en près de quatre ans. Alex Collins a couru 101 verges en remplaçant le partant blessé Chris Carson, mais la faute tardive de Smith a fait chuter Seattle à 2-4.

Les Seahawks ont disputé les 3:10 finales du temps réglementaire et des heures supplémentaires sans le secondeur Darrell Taylor, qui est parti sur une civière et a été transporté à l’hôpital avec une blessure non divulguée. Taylor est tombé au sol lors d’un gain de 3 verges par Harris alors que les Steelers conduisaient près du milieu de terrain. Taylor est resté au sol pendant plus de 10 minutes alors qu’il était soigné par du personnel médical. Les joueurs des deux côtés sont venus offrir leur soutien.

NBC a rapporté que Taylor avait des mouvements et des sensations dans toutes ses extrémités.

Boswell a réussi un placement de 52 verges avec 1:29 à faire en temps réglementaire pour mettre Pittsburgh devant 20-17.

Seattle conduisait lorsque Smith s’est connecté avec DK Metcalf près de la ligne de touche des Seahawks. Plutôt que de sortir des limites avec son équipe hors des temps morts, Metcalf a curieusement choisi de monter sur le terrain. Le ballon lui a été retiré des mains par James Pierre de Pittsburgh. Le receveur large de Seattle Freddie Swain est tombé dessus aux Steelers 25.

Smith s’est précipité pour amener les Seahawks jusqu’à la ligne de mêlée et a semblé piquer le ballon avec une deuxième gauche. Les officiels, cependant, ont interrompu le match pour vérifier si Metcalfe avait capté la passe dans les limites. L’appel était en cours d’examen et l’horloge de jeu a été réinitialisée à 3 secondes, ce qui a donné à Smith suffisamment de temps pour le faire passer afin que Myers puisse venir et tirer les Seahawks même au pistolet.

Les équipes ont échangé des bottés de dégagement pour commencer les prolongations. Watt, cependant, a harcelé Smith dans le genre d’erreurs qui l’ont condamné fréquemment plus tôt dans sa carrière en commençant pour les Jets de New York.

Même avec 10 jours pour se préparer à son premier départ depuis le 3 décembre 2017, alors qu’il jouait pour les Giants de New York, Smith a eu du mal à développer un rythme au cours d’une première mi-temps au cours de laquelle les Seahawks n’ont réussi que trois premiers essais et 65 verges au total. .

Les Steelers n’étaient pas beaucoup mieux au début contre la pire défense de la NFL. Ils ont botté à la fin de leurs trois premières possessions avant que Roethlisberger ne se lance enfin. Son flip de 5 verges à Harris a donné aux Steelers une avance de 7-0 au début du deuxième quart et Pittsburgh a doublé son avantage en fin de mi-temps lorsqu’un entraînement de 14 jeux et 84 verges s’est terminé par un transfert ingénieux à l’ailier rapproché Eric Ebron sur un jet de balayage. Ebron est tombé dans la zone des buts et après que les Seahawks se soient battus une dernière fois avant la pause, les Steelers semblaient avoir le contrôle total.

C’était un mirage.

Plutôt que de compter sur Smith pour y revenir, les Seahawks se sont plutôt tournés vers un partant manquant du match de course Chris Carson, qui a été blessé samedi en raison d’une blessure persistante au cou.

Cela importait peu. S’appuyant presque exclusivement sur la fuite, Seattle a intimidé son retour dans le jeu pour laisser échapper une opportunité d’en voler un sur la route.

BLESSURES

Seattle : Le demi de coin Sidney Jones est parti au troisième quart avec une blessure à la poitrine. … Le gardien gauche Damien Lewis a été transporté aux vestiaires au troisième quart avec une blessure à l’épaule et n’est pas revenu.

Steelers: Le plaqueur gauche de la recrue Dan Moore Jr. est sorti au quatrième quart avec une blessure à la hanche.

SUIVANT

Seattle : accueille la Nouvelle-Orléans le lundi 25 octobre.

Pittsburgh: partez la semaine prochaine, puis rendez-vous à Cleveland pour affronter les Browns le 31 octobre. Cleveland a remporté deux des trois rencontres avec Pittsburgh en 2020, dont une victoire éclatante au premier tour des séries éliminatoires.