Les forces militaires birmanes tuent au moins 38 personnes après avoir ouvert le feu sur des manifestants pro-démocratie, selon le groupe de surveillance

(YANGON, Myanmar) – La junte au pouvoir du Myanmar a déclaré la loi martiale dans certaines parties de la plus grande ville du pays alors que les forces de sécurité ont tué plus de manifestants dans une répression de plus en plus meurtrière contre la résistance au coup d’État militaire du mois dernier.

Au moins 38 personnes ont été tuées dimanche et des dizaines ont été blessées dans l’un des jours les plus meurtriers de la répression, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, un groupe indépendant qui suit le bilan des violences.

La plupart des personnes tuées – 34 – se trouvaient à Yangon, où deux communes, Hlaing Thar Yar et Shwepyitha voisine, étaient soumises à la loi martiale.

Une vidéo de la commune de Hlaing Thar Yar a montré des personnes en fuite après avoir entendu des coups de feu. Ceux qui fuyaient ont transporté une personne blessée et ont tenté de faire revivre deux autres, dont l’un semblait mort ou mourant, ont montré les images de la Voix démocratique indépendante de Birmanie.

Hlaing Thar Yar a été le lieu de la mort de 22 civils dimanche, selon le groupe humanitaire, qui a déclaré que plus d’une douzaine de civils avaient été blessés et a décrit un grand nombre de forces de la junte engagées dans le canton.

Depuis la prise de pouvoir il y a six semaines, le Myanmar est sous l’état d’urgence à l’échelle nationale, ses dirigeants civils évincés et détenus et des chefs militaires en charge de tout le gouvernement. Mais l’annonce sur la chaîne de télévision d’État MRTV dimanche soir semble être la première utilisation du terme loi martiale depuis le coup d’État et suggère un contrôle militaire plus direct de la sécurité, plutôt que la police locale.

L’annonce indique que le Conseil administratif de l’État a agi pour renforcer la sécurité et rétablir l’ordre public et a déclaré que le commandant régional de Yangon s’est vu confier des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires dans la zone sous son commandement.

Quatre autres décès ont été signalés à Bago, à Mandalay et dans la ville septentrionale de Hpakant, dans l’État de Kachin, selon le groupe humanitaire et les médias locaux.

À Yangon, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a montré des foules de gens, certains portant des casques de sécurité et des masques à gaz, courant dans une rue au milieu des sons de coups de feu. Les manifestants ont rapidement pulvérisé la vapeur des extincteurs alors qu’ils se retiraient – une tactique largement utilisée pour étouffer les gaz lacrymogènes et créer un écran de vapeur qui rend plus difficile pour la police de poursuivre ou de tirer sur les manifestants.

On a également signalé des blessures causées par des balles réelles et des balles en caoutchouc dans d’autres parties de Yangon, y compris le district d’Insein, où des volées de fumée noire ont pu être vues après que les forces de sécurité auraient incendié des barrages routiers.

Dans une nouvelle tactique, les manifestants anti-coup d’État ont utilisé la couverture de l’obscurité pour organiser des veillées de masse aux chandelles samedi et dimanche soir dans une zone commerciale de Yangon qui était généralement le théâtre de leurs manifestations de jour. Des rassemblements après la tombée de la nuit ont également eu lieu à Mandalay et ailleurs.

Le mouvement de protestation a été fondé sur la désobéissance civile non violente depuis le début, avec des marches et des grèves générales parmi ses principales caractéristiques. Mais certains manifestants ont préconisé des méthodes d’autodéfense plus fortes et plus agiles – telles que la tenue de petits rassemblements qui se dissolvent et se réunissent rapidement, et la conception d’une couverture contre les extincteurs et le lavage du linge.

Samedi, le chef civil du gouvernement du Myanmar, dans la clandestinité, a promis de continuer à soutenir une «révolution» pour évincer les chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors du coup d’État du 1er février. Mahn Win Khaing Than, qui a été nommé vice-président par intérim par les législateurs déchus du Myanmar et est membre du parti politique du chef déchu Aung San Suu Kyi, s’est adressé au public pour la première fois depuis le coup d’État.

«C’est le moment le plus sombre de la nation et le moment où l’aube est proche», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le site Web et les médias sociaux du gouvernement de l’ombre.

«Afin de former une démocratie fédérale, que tous les frères ethniques qui ont souffert de diverses formes d’oppression de la dictature depuis des décennies ont vraiment souhaité, cette révolution est l’occasion pour nous de rassembler nos efforts», a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Nous n’abandonnerons jamais une armée injuste, mais nous façonnerons notre avenir avec notre puissance unie. Notre mission doit être accomplie.

À la fin du message, il a lancé le salut à trois doigts qui est devenu un symbole de résistance aux dirigeants militaires.

Le décompte des victimes de dimanche par le groupe humanitaire semble porter au-delà de 100 le nombre de civils tués par les forces de sécurité depuis le coup d’État. La confirmation est presque impossible dans le pays en raison de la situation sécuritaire et de la répression des médias indépendants, mais divers groupes ont soigneusement compilé des chiffres avec des chiffres similaires.

Le nombre réel de morts est probablement plus élevé, car la police a apparemment saisi certains corps et certaines victimes ont eu de graves blessures par balle que le personnel médical des cliniques de fortune aurait du mal à traiter. De nombreux hôpitaux sont occupés par les forces de sécurité et sont par conséquent boycottés par le personnel médical et évités par les manifestants.

La police a également patrouillé de manière agressive dans les quartiers résidentiels la nuit, tirant en l’air et déclenchant des grenades assourdissantes comme tactique d’intimidation. Ils ont également emmené des gens de chez eux lors de raids ciblés avec une résistance minimale. Dans au moins deux cas connus, les détenus sont décédés en détention quelques heures après avoir été emmenés.