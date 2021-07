Les forces spéciales britanniques vont affronter la Russie et la Chine dans un nouveau rôle secret – « Prêts à réagir » | Monde | Nouvelles

Le SAS (Special Air Service) et le SBS (Special Boat Service) concentreront leur attention sur les tâches « politiquement dangereuses » en Russie et en Chine qui nécessitent plus de détails et de planification. Le brigadier Mark Totten a déclaré que les Royal Marines assumeraient les autres rôles des unités afin que les forces spéciales aient plus de temps et de moyens à leur disposition.

Totten, qui a rejoint les Marines en 1998, a déclaré au Times : « Ce que nous pourrons faire, c’est permettre [special forces] se concentrer sur plus difficile, plus complexe, contre-Russie, contre-Chine [tasks].

« Cela demande une véritable expertise spécialisée, nous leur permettrons donc d’avoir plus de temps et de personnes pour y répondre et nous pourrons mener certaines tâches, comme la lutte contre le terrorisme maritime par exemple, ou des opérations en partenariat, là où c’est difficile, là risque plus élevé.”

Le brigadier Totten est le chef d’une « future force commando » de 4 000 soldats des Royal Marines qui assumera certains des rôles des unités.

Selon le commandant des Marines, les forces spéciales seront basées dans le monde en petit nombre et mèneront des opérations antiterroristes dans diverses parties du monde.

Totten n’a pas précisé spécifiquement les tâches, mais a déclaré qu’elles pourraient inclure la formation des marines des pays proches de la mer de Chine méridionale pour mieux se défendre contre l’agression chinoise.

Les Royal Marines peuvent également être déployés à l’est de Suez et dans d’autres parties de l’Indo-Pacifique.

Totten a ajouté que la fonte des calottes glaciaires dans l’Arctique pourrait ouvrir des routes maritimes pour la Russie et la Chine.

Il a dit : « Il y a un grand changement géopolitique là-bas, alors pourquoi n’y intégrerions-nous pas la force commando pour être prêts à réagir ?

On s’attend à ce que les soldats du SAS conservent un rôle « conseiller » tout en aidant à former les troupes afghanes.

Un ancien soldat SAS qui était récemment en Afghanistan a déclaré au Telegraph que les troupes restantes « fourniraient une formation aux unités afghanes et se déploieraient avec elles sur le terrain en tant que conseillers ».