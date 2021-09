Les forces spéciales les plus secrètes de Grande-Bretagne découvertes par SBS dans un nouveau livre passionnant | Histoire | Nouvelles

Des hommes de SBS sont descendus en rappel sur le pont de la Nef Andromède la nuit dans une Manche agitée (Image: .)

Refusant de mentionner le SBS par son nom (l’unité, comme toutes nos forces spéciales, n’existe pas officiellement), Boris Johnson a félicité la “police et les forces armées” pour un “travail fantastique” et les a remerciés d’avoir assuré la sécurité de nos côtes.

En réalité, le SBS mène un rythme sans cesse croissant d’opérations secrètes à travers le monde pour protéger notre mode de vie. Pourtant, contrairement à leurs collègues “plus bruyants” du SAS, ils ne courtisent jamais la publicité et préfèrent adopter “une approche plus discrète”.

La SBS insiste : “Alors que certains préfèrent les feux de la rampe, nous préférons le crépuscule.”

Pourtant, pour la première fois, la SBS a levé un peu le rideau en ouvrant ses archives secrètes et en m’autorisant à écrire l’histoire de la façon dont tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fondé en 1940, alors que Winston Churchill cherchait des moyens de riposter contre les nazis, le SBS a commencé comme une petite équipe inexpérimentée qui s’appuyait fortement sur le courage brut et l’enthousiasme enfantin des volontaires.

Il a changé le cours de la guerre et a depuis servi de modèle aux forces spéciales.

Jumbo Courtney et sa femme (Image: PR)

Le “père” reconnu de la SBS est Roger “Jumbo” Courtney, un ancien chasseur de gros gibier de 38 ans avec un “visage défoncé” et une “manière franche et sans fioritures”, qui en octobre 1940 a proposé une nouvelle façon de combattre l’ennemi : en utilisant des canoës pliants à deux (appelés folbots) pour envoyer des équipes de commandos hautement entraînés loin derrière les lignes ennemies.

Après avoir fourni à ses supérieurs une preuve de concept – en pagayant jusqu’à puis en se faufilant à bord d’un navire lourdement gardé dans le port d’Inveraray dans les Highlands écossais – il a été autorisé à former la Folbot Troop, rebaptisée plus tard Special Boat Section.

Déployée au Moyen-Orient, Courtney s’est rapidement associée au lieutenant-commandant Nigel Willmott, un navigateur de la Royal Navy âgé de 30 ans, convaincu que la reconnaissance secrète des plages était vitale pour que les débarquements amphibies nécessaires pour vaincre les nazis réussissent.

Son énigme était de savoir comment atterrir sur les plages en silence. Les canots de Courtney ont fourni la réponse.

C’était un partenariat improbable. Courtney était une personne d’envergure “avec un flair pour l’improvisation dans un coin restreint”, tandis que Willmott était un homme de détails. Cette combinaison de vision et de précision serait la fabrication du SBS.

En mars 1941, les deux hommes ont été transportés par sous-marin d’Alexandrie en Égypte jusqu’à un point au large des côtes de Rhodes, détenu par les Italiens, où ils ont pagayé en canoë et se sont relayés pour nager à terre et mener une enquête clandestine sur les rivage gardé en préparation d’un assaut amphibie.

La mission, entreprise avec du matériel improvisé par un temps sauvage et imprévisible, a failli aboutir à leur capture ou à leur noyade. Pourtant, à chaque fois, ils retournaient sains et saufs au sous-marin avec des informations vitales et prouvaient, sans aucun doute, que les folbots pouvaient faire la différence.

Entraînement dans un Cockle Mark II (Image: PR)

Entraînement aux incursions sur la plage pendant la Seconde Guerre mondiale (Image: PR)

Les deux hommes se séparèrent bientôt : Courtney pour développer le SBS dont les multiples rôles comprenaient le débarquement d’agents secrets, l’assistance aux opérations de commando et la destruction de navires et d’infrastructures côtières ; et Willmott pour créer, en décembre 1942, la brillante unité d’opérations spéciales maritimes connue sous le nom de COPP (Combined Operations Pilotage Parties) qui a fourni des renseignements sur les plages pour les grands débarquements amphibies en Sicile, en Italie, en Normandie et plus tard en Extrême-Orient.

Le régime d’entraînement dans le SBS de Courtney était brutal et implacable. Un exercice punitif a duré trois jours et trois nuits, se souvient la recrue Stan Weatherall, alors qu’ils pagayaient sur plus de 80 milles à travers le Firth of Clyde où ils « ont effectué un atterrissage à Craignish Point ».

Le lendemain, ils ont pagayé encore 20 milles sur le Sound of Scarba jusqu’à l’île de Kerrera et, “après avoir fait un croquis panoramique de la base d’hydravions”, sont retournés à l’endroit où Courtney attendait avec des camions pour les ramener à leur base.

La distance totale parcourue était de 140 miles, un exploit qui rivalise avec tout ce qui est abordé dans la sélection des forces spéciales modernes.

Il y eut cependant des moments plus légers. Déterminé à former ses hommes à vivre de la terre, Courtney a invité un vieil excentrique appelé Jim Branson, le grand-oncle du fondateur de Virgin, Sir Richard Branson, pour montrer à ses hommes comment survivre grâce aux plantes. Une semaine plus tard, un “vieux gentleman ressemblant à un gnome” est arrivé à Ardrossan sur une bicyclette ancienne.

“Il devait avoir environ 70 ans”, se souvient Courtney, “et il avait une raideur brune et coriace remarquable chez un homme de cet âge. Il avait parcouru environ 500 milles en une semaine, mais il s’excusa légèrement d’être en retard ; il déclara il s’était arrêté une ou deux fois le long de la côte pour goûter les algues.”

Branson Sr a montré aux hommes comment préparer un délicieux repas à partir de mouron, de vinaigre et de son. Cela avait l’air et avait un goût révoltant, mais était certainement rassasiant.

“J’ai arrêté toutes nos rations normales”, se souvient Courtney, “et en trois jours, les garçons criaient pour du steak. [Branson] nous a proposé de nous initier aux mystères des algues, mais nous lui avons serré la main, l’avons remercié avec ferveur et il est reparti à pédales pour Londres.”

Lt Robert Wilson (Image: PR)

Deux des meilleurs opérateurs de Courtney étaient le lieutenant Robert “Tug” Wilson et Marine Wally Hughes qui, pendant huit mois en 1941, exécuteraient une succession d’opérations audacieuses.

Les deux étaient légers et sans prétention, « tout le contraire du commando de la fiction, généralement dépeint par les journalistes-auteurs d’après-guerre comme des voyous rugissants et sanguinaires toujours prêts à se trancher la gorge ».

Hughes, un homme de peu de mots, était « petit, maigre, dur et prêt à affronter n’importe quoi » ; Wilson son « opposé suave et sophistiqué ». Leurs missions éprouvantes pour les nerfs – effectuées la nuit, loin derrière les lignes ennemies – impliquaient leur transport dans des sous-marins vers les côtes de la Sicile et de l’Italie continentale où ils pagayaient à terre et déposaient des charges explosives qui détruisaient des trains, des voies ferrées et des ponts.

Lors de leur dernière opération ensemble, Wilson s’est presque noyé dans l’eau glacée. “Les combinaisons étaient dans le futur”, a commenté un officier de sous-marin.

Le règne de terreur de Wilson a finalement pris fin en septembre suivant lorsque lui et un nouveau partenaire, le bombardier John Brittlebank, ont été capturés après avoir tenté de couler un navire dans le port de Crotone, dans le sud de l’Italie, avec des mini torpilles à main.

Homme difficile à remplacer, Wilson est depuis un modèle pour les opérateurs SBS : petit mais d’une force trompeuse, un joueur d’équipe mais capable d’action indépendante, un résolveur de problèmes intelligent, désireux d’adopter les nouvelles technologies et aussi courageux qu’un lion. Le major Gerald était un autre homme important du SBS.

Montanaro qui, le 12 avril 1942, réussit l’une des missions les plus étonnantes de la guerre. Chargé de couler un pétrolier allemand rempli de minerai de cuivre dans le port de Boulogne, Montanaro et son pagayeur le sergent Freddie Preece ont été déposés par vedette à moteur à trois milles de l’entrée du port juste après minuit.

Luttant contre une forte marée et un vent de face, ils ont mis plus d’une heure pour atteindre l’avant-port où ils ont pagayé en position couchée pour éviter d’être repérés. Une fête était en cours et ils ont failli être heurtés par une bouteille de bière jetée à l’eau.

Mais la vraie crise est survenue lorsque le canot a été percé sur un rocher. Montanaro a peut-être interrompu la mission. Au lieu de cela, il a ordonné à Preece d’endiguer la fuite en enfonçant son capuchon dans le trou, puis de démarrer les fusibles chimiques à retardement sur les huit mines de patelle, le point de non-retour.

Ils ont finalement placé sept patelles sur la poupe du pétrolier avant de s’enfuir, arrivant à leur rendez-vous avec plus d’une heure de retard, et avec le canoë tellement rempli d’eau qu’il aurait coulé en 15 minutes.

L’entrée de journal de Montanaro était généralement sous-estimée : “Attaqué Boulogne. 7 patelles sur Tanker ! A navigué w[ith] Preece et a presque coulé. Ramassé par ML avec beaucoup de succès. Spectacle de premier ordre !!”

Les copistes de Nigel Willmott ont fait un travail de guerre vital, perdant plusieurs hommes dans le processus. Mais leur plus belle heure a été de préparer le terrain pour le jour J. Tout d’abord, pendant la nuit du réveillon du Nouvel An 1943, deux des meilleurs hommes de Willmott – le major Logan Scott-Bowden et le sergent Bruce Ogden-Smith – ont nagé à terre dans une mission très risquée pour prélever des échantillons à Gold Beach en Normandie pour confirmer que le sable était ferme assez pour que les véhicules alliés atterrissent.

Évitant de justesse d’être détectés, ils sont revenus avec des preuves que c’était le cas. Quinze jours plus tard, le même couple a repéré Omaha Beach, nageant à terre depuis un sous-marin miniature. Une fois de plus, ils ont rapporté des renseignements vitaux, en particulier sur les défenses d’Omaha, et ont informé le commandant américain, le lieutenant-général Omar Bradley, que « cette plage est en effet une proposition très formidable ».

En partie à cause du rapport des Coppistes, le nombre de plages d’invasion est passé de trois à cinq. Nerveux à l’idée de donner le jeu, les Américains ont choisi de ne pas accepter l’offre des Coppistes de signaler leurs plages – Omaha et Utah – le jour J.

La décision a eu des conséquences désastreuses. “Ils auraient pu en finir avec cette offre de marqueurs”, a écrit un historien. “L’ensemble de la force d’assaut a établi son cap prédéterminé vers le rivage invisible depuis son point de départ à 12 milles au large.

“Immédiatement, le temps et le puissant jeu de marées se sont emparés de la masse de bateaux et les ont balayés régulièrement, innocents et inconscients, vers l’est… Toute la force d’assaut sur ‘Omaha’ avait glissé sur le côté.”

Débarquées au mauvais endroit, les troupes américaines sont massacrées. Plus de 2 000 personnes sont mortes à Omaha le 6 juin 1944. La valeur des balises de plage a été démontrée à une courte distance à l’est d’Omaha, où des équipes de copistes à bord de deux sous-marins miniatures – X20 et X23 – ont guidé avec succès des péniches de débarquement britanniques et canadiennes.

Bien que cela ne soit pas reconnu publiquement pendant des années, les copistes top-secrets de Willmott avaient joué un rôle clé dans le succès du jour J.

Ils furent les premiers à mettre le pied sur les plages, et leur dangereuse veille a fait en sorte que, sur les plages britanniques et canadiennes au moins, les troupes d’assaut alliées débarquent au bon endroit.

SBS: Silent Warriors – The Authorized Wartime History de Saul David (William Collins, 25 £) est maintenant disponible. Pour une livraison gratuite au Royaume-Uni, appelez Express Bookshop au 020 3176 3832.